Против журналистов Newsvo пытаются завести уголовное дело: в редакцию пришла полиция

2 июля в редакцию Newsvo пришли двое полицейских. По их словам, 14 сотрудников «Магистрали» написали заявления в полицию и просят возбудить уголовное дело в отношении журналистов нашего сайта.

Как нам сказали полицейские, в заявлениях идет речь о публикации в рубрике БлогоVo. Пост «Работы на набережной опять начались?» из группы градозащитного движения «Настоящая Вологда» был размещен на нашем сайте 18 июня. В нем говорилось, что вместо того, чтобы срезать незаконный ростверк (бетонную отмостку выше проекта) некие «ханурики» делают на ней деревянную опалубку для камней и бетона.

По словам сотрудников полиции, которые пришли в редакцию Newsvo для получения объяснений, сразу 14 сотрудников «Магистрали» посчитали, что слово «ханурики» в данной публикации относится именно к ним, а также решили, что это клевета, распространенная СМИ ( ч. 2 ст. 128.1 УК РФ). Согласно уголовному кодексу, наказание за преступление по этой статье - штраф в размере до одного миллиона рублей или обязательные работы на срок до двухсот сорока часов. По нашим данным, среди этих заявлений одно было от руководителя "Магистрали" Павла Волкова.

Отдел полиции №1 УМВД России по Вологодской области начал проверку по данному факту: полицейские делали скриншоты и расспрашивали журналистов Newsvo о том, как публикации из соцсетей попадают в «БлогоVo». Запрос в Newsvo подписал начальник ОП № 1 УМВД России по г. Вологде майор полиции А.М. Долинин, а в редакцию пришел старший участковый уполномоченный отдела полиции № 1, старший лейтенант полиции Александр Дроздов. Его сопровождал еще один полицейский.

Мы попытались узнать у руководства «Магистрали» мотивы обращения их сотрудников в правоохранительные органы и спросить, почему, при наличии претензий к Newsvo, они не связались с нами, а спустя почти две недели после публикации поста написали заявление в полицию. Позвонив в офис фирмы, мы не застали директора на месте, но сотрудники предложили позвонить ему на мобильный. Услышав, что ему звонит корреспондент Newsvo, Павел Волков сказал: «Некогда мне с вами разговаривать» и бросил трубку».

Отметим, что когда людей беспокоит недостоверная информация на сайте Newsvo, они обычно звонят в редакцию и эти вопросы решаются оперативно – для этого не требуется вмешательство полиции или суда. Однако в данном случае никто из сотрудников «Магистрали» не обращался в редакцию, все 14 человек почему-то сразу написали заявления в полицию. Это может говорить о том, что их беспокоит не слово «ханурики» в публикации.

Комментарии

Как пояснил Newsvo кандидат филологических наук, член Гильдии лингвистов-экспертов по документационным и информационным спорам "ГЛЭДИС" Сергей Громыко, слово "ханурик" чаще всего встречается в арго-засекреченном воровском жаргоне.

- Там оно имело примерно такое же значение, что и другие слова с корнем "хан" (ханыга, ханыжка) - опустившийся человек, бездельник, доходяга, побирушка. В.С. Елистратов в "Словаре русского арго" именно так трактует эти слова. В некоторых словарях "ханурик" понимается как "маленький, тщедушный, невзрачный человек". Лингвисты предполагают, что по происхождению это слово может быть связано с глаголом "хныкать". В разговорной речи, согласно "Современному толковому словарю русского языка" Т.Ф. Ефремовой, слово "ханурик" может быть использовано по отношению к опустившемуся или слабому человеку, а может употребляться просто как порицающее или бранное слово без акцента на предметном содержании, - отмечает Сергей Громыко.

По его словам, кавычки при использовании слова в данном случае означает лишь то, что автор текста хотел несколько смягчить осознаваемое им негативное значение.

- Как бы то ни было, говорить о распространении клеветы посредством этого слова нельзя, так как оно в первую очередь оценочно и практически не несет фактуальной информации, а под клеветой понимается именно распространение сведений, а не оценки, - считает Сергей Громыко.

Newsvo связался с градозащитным движением «Настоящая Вологда», чтобы узнать, что они имели в виду, употребляя это слово в своей публикации:

- «Ханурик» — это ещё и слабый, тщедушный, хилый человек. Мы испытываем сочувствие к слабости работников "Магистрали". Несмотря на возможные профессиональные умения и навыки, они реализуют бездарный проект берегоукрепления под бездарным руководством с нарушениями технологий, - отмечают в градозащитном движении.

Юрист "Центра защиты прав СМИ" Светлана Кузеванова пояснила, что слово "ханурик" не может быть клеветой, поскольку его нельзя проверить на достоверность:

- Под клеветой понимается распространение заведомо ложных сведений. Сведения должны быть выражены в форме утверждения о фактах, которые можно проверить на достоверность. Слово "ханурик" очевидно оценочное, поскольку не существует доказательств, способных подтвердить достоверность того, что человек - ханурик. Если верить словарям, то термин имеет несколько значений и в каком именно он был употреблен в публикации мы не знаем. То, что слово закавычено, дополнительно указывает на его оценочный характер. Поэтому признать высказывание заведомо ложным, клеветническим просто невозможно.

Отметим, что ООО «Магистраль» довольно часто становилось "героем" новостей и статей на Newsvo, и не только из-за работ по берегоукреплению набережной, которые вызывают возмущения многих жителей Вологды. Так, 25 мая мы писали о том, что компания отремонтировала дорогу в Вологде, посыпав ее щебнем поверх асфальта. 13 мая на нашем сайте вышла новость о том, что газоны, засеянные в прошлом году «Магистралью» по новой технологии, не взошли, а в рубрике БлогоVo были посты о том, что сотрудники фирмы-подрядчика «косят пыль». Мы писали о некачественной уборке снега в городе зимой, а также о том, что за зимний период городские власти оштрафовали «Магистраль» на 235 тысяч рублей. Newsvo следит за тем, какие фирмы получают крупные госконтракты в городе, и здесь фирма Павла Волкова также регулярно фигурирует в новостях.

Напомним, в июне петиция с требованием остановить уничтожение исторических набережных реки Вологды, , набравшая около 6 000 голосов, была передана в приёмную президента Владимира Путина. Кроме того, «Магистрали» придется освободить от бетона верхнюю часть набережной: в городской администрации признали, что подрядчик завысил отметку бетонирования берега.

Заявление о нарушениях при благоустройстве набережной было направлено в Росприроднадзор.

Тем временем вологжане продолжают писать о них в соцсетях. Так, был замечен факт сброса в реку строительного мусора.

- После завершения работ ведро сбросили в воду, - рассказывают в группе "Вологда-река". Фото из группы.

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