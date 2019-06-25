В Вологде «Магистраль» демонтирует верхнюю часть каменной наброски набережной

«Магистраль» в Вологде освободит от бетона верхнюю часть набережной: в городской администрации признали, что подрядчик завысил отметку бетонирования берега.

— Дал поручение привести берегоукрепление набережной в соответствии с проектом. Подрядчик допустил завышение отметки бетонирования, что и вызвало много вопросов к проекту. На данный момент начался демонтаж верхней части каменной наброски, — написал сегодня на своей странице в соцсети мэр Вологды Сергей Воропанов.

Однако градозащитники отмечают, что важно привести в соответствие проекту и нижнюю отметку бетонирования, которая выше заявленной в проекте.

- Они не срезают ростверк (бетонную стенку у кромки воды), который выше на 70 см утвержденного проекта. Они готовят площадку для дальнейшей заливки бетоном, - пишут в группе градозащитного движения "Настоящая Вологда".

Фото Татьяны Короревой из группы «Настоящая Вологда»

Как ранее сообщал Newsvo, контракт «Выполнение работ по объекту: «Благоустройство набережной от моста 800-летия города Вологды до улицы Гоголя в городе Вологде 1 пусковой комплекс (берегоукрепление)» был подписан летом 2017 года. На аукцион тогда поступила только одна заявка — от ООО «Магистраль». Общая сумма контракта — 265 181 410 рублей. Деньги на берегоукрепление выделены из федерального бюджета и бюджета Вологодской области.

Дорогостоящий проект реализовывался администрацией Вологды несмотря на протесты жителей и возражения экспертов. Независимая экспертиза Вологодского университета показала, что набережная не нуждается в берегоукреплении, а сплошное бетонирование приведёт к повышению уровня грунтовых вод. Архитекторы и специалисты по культурному наследию считают, что бетонирование грубо нарушит исторический ландшафт набережных города, где расположены десятки объектов культурного наследия. Последствия реализации проекта обсуждались в Союзе архитекторов России, на котором были приняты рекомендации по остановке работ и отказу от сплошного бетонирования.

В материале "Вас не спрашивали: как проект набережной в Вологде обсудили с жителями без их участия" Newsvo рассказывал, что, судя по документации, выложенной на сайте госзакупок, в утвержденном проекте не было сплошного бетонирования, на плане видны зеленые участки незатопляемой части берега.

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