"Магистраль" отремонтировала дорогу в Вологде, посыпав ее щебнем поверх асфальта

В Вологде "Магистраль" отремонтировала дорогу, засыпав асфальт щебнем. Вскоре щебень весь оказался на обочинах, от работ не осталось и следа.

«Такой ремонт не соответствует никаким нормам», - возмущается житель улицы Слободской, который наблюдает происходящее уже не первый год.

Вологжанин, попросивший не называть своего имени, почти год добивается того, чтобы улицу, на которой он живет, ремонтировали по стандартам, однако получает в ответ от чиновников одни отписки. Капитально проезжую часть улицы Слободской не ремонтировали более 10 лет, ездить по улице проблематично – дорога вся в ямах и колеях. Вместо ремонта дорогу посыпают щебнем и грейдируют, что приводит к еще большему разрушению асфальта.



Об этом 9 октября 2018 года мужчина сообщил в департамент городского хозяйства с просьбой восстановить асфальтовое покрытие улицы.

«На протяжении более 10 лет ремонт асфальтированной проезжей части улицы Слободской от ж.д. переезда до жилого дома №6 (перекресток с пер.Ершовский) "ремонтируется" обслуживающими организациями засыпкой гравием и грейдированием, что привело к полному разрушению асфальтового покрытия проезжей части, постоянному образованию колей и "волн" на покрытии. Прошу Вас восстановить асфальтовое покрытие проезжей части, и привести асфальтовое покрытие проезжей части указанной улицы в соответствие с требованиями соответствующих ГОСТов и сводов правил», - написал мужчина в своем сообщении.

Ответ пришел от мэра города Сергея Воропанова в ноябре 2018 года. В нем сухо сообщалось, что улица не включена в капитальный ремонт на текущий год, но вопрос включения улицы Слободской в план ремонта «проработан». Судя по ответу, расходы на нее планировали включить в бюджет города Вологды на 2019 год. Окончательно вопрос должны были решить после утверждения бюджета.



Однако этой весной история с посыпкой дороги щебнем повторилось. Оказалось, денег в бюджет на капитальный ремонт улицы не заложили, выделив финансирование снова только на текущие работы. Их выполняет ООО «Магистраль», которая даже не удосуживается при засыпке щебня в ямы скреплять его битумом. В итоге, «ремонта» хватает на несколько дней. Щебень разлетается по обочинам, дорога портится дальше.



11 апреля 2019 года вологжанин снова написал обращение в департамент, в котором пояснил сотрудникам, почему недопустимо так ремонтировать улицу.

«Также сообщаю, что существующее покрытие дороги на данном участке - усовершенствованное, из асфальта. Строительство данной дороги было выполнено более 50 лет назад, в асфальтовом покрытии с соответствующей подготовкой оснований и устройством поверхностного дренажа. На протяжении последних 10 лет ремонт покрытия выполнялся различными организациями, способами и технологиями, противоречащими логике и правилам производства подобных работ - засыпка щебнем, гравием, кирпичом, что приводило к бессмысленной трате времени и материалов, и к еще большему разрушению асфальтового покрытия, т.е. по сути, действия Ваших предшественников привели к разрушению покрытия данной дороги. На основании всего вышесказанного, а так же, моего диплома о высшем образовании по специальности "Строительство автомобильных дорог и аэродромов", сообщаю, что ремонт дорожного полотна в асфальтовом исполнении необходимо выполнять строительными материалами с применением битумного вяжущего», - такой ликбез чиновникам провел житель Слободской.

Мужчина также попросил взять на контроль администрацией города определение объемов работ и качество ремонта данного участка подрядной организацией ООО "Магистраль".

Но и на это вологжанин получил очередную отписку.

«Работы по профилированию дорожного покрытия улицы Слободской на указанном в обращении участке с добавлением инертных материалов выполнены», - сообщил заместитель начальника департамента городского хозяйства администрации города Вологды – начальник управления благоустройства и транспорта Алексей Шумилов.



Инертные материалы – это тот самый щебень, который сейчас можно наблюдать на обочинах улицы Слободской. Им, по мнению местного жителя, вообще недопустимо ремонтировать асфальтовые участки дорожного покрытия. Об этом он снова сообщил в ДГХ, надеясь, что улицу Слободскую все-таки отремонтируют надлежащим образом, в соответствии со строительными нормами и здравым смыслом.

«Недопустимо грейдирование или профилирование АСФАЛЬТОВЫХ УЧАСТКОВ автомобильных дорог, тем более с досыпкой инертными материалами (в нашем случае - шлаковым щебнем!) Весь шлаковый щебень, которым выполнено грейдирование сейчас находится на обочинах дороги и кюветах. Дополнительно сообщаю, что при устройстве дорог в щебеночном и гравийном исполнении по подготовленному основанию необходимы: уплотнение материала катками, расклинка мелкофракционным материалом и иные подготовительные работы.Но, даже выполняя данный комплекс работ, своими действиями Вы понижаете категорию автомобильной дороги (городской улицы), что, в связи с постоянно возрастающей интенсивностью движения и увеличивающейся нагрузкой на автомобильную дорогу и в рамках постоянного развития инфраструктуры города Вологды, недопустимо», - сообщил чиновникам житель улицы Слободской.



Он попросил чиновников совершить совместный выезд на место работ, для оценки ситуации и принятия квалифицированного решения о методах восстановления дороги ООО «Магистраль». Мужчина уверен, что выполненные "работы" по содержанию и ремонту данного участка автомобильной дороги не должны быть оплачены подрядчику.