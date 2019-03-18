За некачественную уборку Вологды от снега зимой «Магистраль» оштрафовали на 235 тысяч рублей

18.03.2019 [Общество]

ООО «Магистраль», которое по контракту занимается уборкой улиц Вологды от снега, за минувшую зиму было оштрафовано на 235 тысяч рублей. Именно такую сумму подрядчик недополучил из ранее оговоренной суммы договора, рассказал журналистам и. о. начальника департамента городского хозяйства Андрей Макаровский.

- За этот зимний сезон с подрядчика снято 235 тысяч рублей. В контракте прописано содержание улично-дорожной сети, туда включается и проезжая часть, и тротуарная часть. Были замечания заказчика, замечания в течение недели не были устранены, подрядчик получил штрафные санкции, - отметил Андрей Макаровский.

При этом, по словам и. о. начальника департамента городского хозяйства, вывоз снега в Вологде «производится хорошо» - с начала зимнего сезона на площадку возле старой свалки на улице Мудрова было вывезено около 165 тысяч кубометров.

- Вывозим в приоритете, согласно требованиям ГОСТа, сугробы около пешеходного перехода, около остановок общественного транспорта, на перекрестках, чтобы был «треугольник видимости». Ну и безусловно, это мосты и путепроводы. Приоритет сказал, в принципе, стараемся работать по всем улицам города. Вы должны эту работу видеть. Она есть, она происходит. И хотя к подрядчику есть замечания, но в целом его работу можно оценить на «хорошо». Я не так приглядывался в предыдущие сезоны. Но мне и со стороны говорят, что убирается в этом году улично-дорожная сеть лучше, - отметил Андрей Макаровский.

Он также отметил, что требованиями ГОСТа допускается складирование снежных отвалов в полосе отвода дороги. 

- Если эти территории снегом занимаются полностью и переброска или перевозка его куда-то невозможна, мы его обязаны вывезти, - говорит Андрей Макаровский.

То есть снег в итоге все равно должны вывозить, однако в Вологде это требование повсеместно нарушается, иногда складируемые горы снега остаются стоять неделями.

"Снежный тетрис" на перекрестке Козленская-Предтеченская 18 марта. Фото Newsvo.

Ранее, на публичном отчете мэр Вологды Сергей Воропанов заявил, что, если вывозить снег полностью, то эти работы будут стоить бюджету слишком дорого.

- Друзья, мы должны понимать, мы можем вывезти весь снег из города, просто это будет стоить очень и очень дорого, это будет не одна сотня миллионов рублей, поэтому здесь я предлагаю очень аккуратно подходить к этой ситуации, - сказал мэр.

Между тем, в контракте с "Магистралью" перечислены нормативные документы, требования которых должны соблюдаться при уборке города, среди них - "Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования, принятых и введенных в действие письмом Государственной службы дорожного хозяйства Минтранса РФ от 17 марта 2004  № ОС-28/1270-ис". Там есть такой пункт:

Подробнее о правилах уборки снега Newsvo писал в прошлом году, когда город утопал в огромных сугробах складируемого снега. В этом году ситуация не изменилась.

Напомним, у города с "Магистралью" заключен контракт на уборку улиц Вологды с 1 октября 2016 по 30 сентября 2019 года. Его общая стоимость - 751 175 694 руб. Из них  за уборку снега в 2018 году «Магистрали» должны заплатить 82 876 635,05 рублей. В начале 2018 года эта фирма выиграла контракт на дополнительную уборку снега на сумму 30 млн рублей. За эти деньги «Магистраль» должна была убрать улицы, которые и так уже убирает, еще 34 раза. А 29 октября 2018 года с «Магистралью» был заключен еще один контракт на дополнительную уборку снега. Начиная с этого дня и до 31 декабря 2018 года фирма должна была 24 раза по заявкам заказчика убрать снег с улиц Вологды, которые она и так обязана очищать по основному контракту.

В январе этого мэр Вологды Сергей Воропанов сказал журналистам, что за уборку от снега одного квадратного метра "Магистраль" получает всего 29 копеек.

Тэги: снег, ООО Магистраль, благоустройство

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