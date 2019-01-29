Мэр Вологды сказал, что "Магистраль" убирает один квадратный метр снега за 29 копеек

Стоимость уборки от снега одного квадратного метра в Вологде составляет всего 29 копеек, заявил вчера на пресс-концеренции мэр города Сергей Воропанов. Как рассчитали эти копейки, мэр не пояснил.

По его словам, именно столько получает «Магистраль» за каждый очищенный от снега квадратный метр дорог и тротуаров. Более того, Сергей Воропанов утверждает, что это сумма с учетом всех дополнительных соглашений, заключенных администрацией помимо основного трехлетнего контракта на 751 млн рублей (ред. - контракт действует с 1 октября 2016 по 30 сентября 2019 года).

- По моей информации, у нас самая дешевая цена по уборке улиц. Несмотря на то, что в некоторых городах есть муниципальные предприятия, а у нас на аутсорсинг это отдано, по сути. У нас стоимость уборки одного квадратного метра зимой составляет 0, 294 рубля. То есть 29 копеек с половиной. За один квадратный метр! Во всех близлежащих городах эта цена выше, - рассказал Сергей Воропанов.

По его словам, за свою работу с 1 октября по 31 декабря 2016 года «Магистраль» получила 69 млн рублей, в 2017 году – 227 млн рублей, в 2018 – 258 млн рублей.

Согласно контракту, «Магистраль» зимой убирает в Вологде 3,031 млн квадратных метров дорог и мостов. С 1 октября 2019 года аукцион на поиск подрядчика по уборке города будет объявлен вновь. Будет ли это снова контракт на трехлетний период или на какой-то более короткий срок, в администрации еще не решили.

Дополнительные соглашения, говорит мэр, город был вынужден заключать, поскольку тех объемов, которые были заложены в контракте изначально (зимой уборка 4 раза в неделю, летом 3-4 раза в неделю), не хватило бы, чтобы содержать город в чистоте.

- В ходе исполнения контракта была выявлена необходимость ежедневной уборки, поскольку периодичность, установленная контрактом, не может обеспечить надлежащее санитарное состояние. Были проведены дополнительно аукционы, - говорит Сергей Воропанов.

Напомним, этой зимой были также заключены допсоглашения на уборку снега. Так, 29 октября 2018 года был подписан дополнительный контракт с «Магистралью» - начиная с этого дня и до 31 декабря 2018 года фирма должна была 24 раза по заявкам заказчика за 21 387 518,72 рублей убрать снег с улиц Вологды, которые фирма и так чистит по основному контракту. А в начале 2018 года с «Магистралью» заключили соглашение на дополнительную уборку снега на сумму 30 млн рублей.

Общая сумма контрактов ООО «Магистраль» с департаментом городского хозяйства администрации Вологды составляет боле 3 млрд рублей. В 2017 году учредитель и директор ООО «Магистраль» Павел Волков купил историческое здание на Набережной VI Армии, 125 вместе с земельным участком площадью 1034 кв.м. за 7,1 млн рублей.