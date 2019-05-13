В Вологде на засеянных «Магистралью» по новой технологии газонах не взошла трава

13.05.2019 [Общество]
В Вологде на засеянных «Магистралью» по новой технологии газонах не взошла трава

Газон на улице Козленской, фото Newsvo

В Вологде семена газонной травы, посеянные «Магистралью» осенью прошлого года, взошли не везде. Многие участки «благоустроенных» газонов сейчас пустуют. В городской администрации Newsvo сказали, что все недостатки своей работы подрядчик должен устранить по гарантии.

О том, что «Магистраль» благоустроит 20 тысяч квадратных метров придорожных газонов, пресс-служба городской администрации сообщала в сентябре 2018 года. Согласно условиям госконтракта на 4 млн рублей, подрядчик должен был обработать газоны  на улицах Марии Ульяновой, Октябрьской, Козленской, Герцена, Гончарной и других.

- Вручную и с помощью техники специалисты снимают верхний неплодородный слой почвы толщиной около 15 см, затем засыплют газоны свежим грунтом и трамбуют. После этого площади обработают гидросеялкой, в которую загружается специальный состав из смеси семян, мульчирующего материала, гидрогеля, закрепителя и удобрений для почвы, - сообщала тогда пресс-служба.

Чиновники отмечали, что такой состав не позволит семенам вымываться и выдуваться ветром, «обеспечит хорошую всхожесть и равномерное прорастание газонной травы».

Предполагалось, что семена травы взойдут еще осенью, до минусовых температур, однако этого на многих участках «благоустроенных» газонов не произошло до сих пор.

- Вот смотрю я на лысый и пыльный газон вдоль Козленской и вопрос достаёт : Что же это было.... за 4 миллиона из бюджета? Вообще то в сентябре прошлого года городская власть называла это благоустройством газонов в центре города, которое доверила всё той-же "Магистрали ". Две ночи напролёт под окнами дома грохотали бульдозеры, Кразы : снимали с газона старый грунт.. Затем завезвезли.... серый пыльный грунт, как бы не хуже того, что был… - пишет в соцсети Нинель Литвинова.

В пресс-службе городской администрации корреспонденту Newsvo пояснили, что действительно, семена газонной травы после осенней посадки взошли не везде. Однако на выполненные «Магистралью» по госконтракту работы действует гарантия, все недостатки должны быть устранены.

- Сейчас специалисты администрации совместно с подрядчиком будут объезжать все эти газоны, чтобы определить масштабы этих гарантийных работ, - отмечают в пресс-службе городской администрации.

О результатах осмотра газонов журналистам пообещали сообщить позднее.

Тэги: ООО Магистраль, газоны, благоустройство улиц

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