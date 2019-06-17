Петицию против бетонирования набережной Вологды передали Путину

17.06.2019 [Общество]

Петиция, набравшая около 6 000 голосов, с требованием остановить уничтожение исторических набережных реки Вологды, передана в приёмную президента Владимира Путина. Подписи под инициативой собирались на ресурсе change.org

«Уважаемый Владимир Владимирович! Реализацию проекта по бетонированию необходимо остановить, а проект отправить на доработку. Это требуют и архитекторы, и специалисты по охране наследия, и горожане! Такая возможность предусмотрена и в законодательстве. Мы просим вас вмешаться в ситуацию и помочь администрации г. Вологды не совершить крупнейшую градостроительную ошибку», — говорится в тексте петиции. 

Защитники набережной принесли в приёмную президента в Москве бумажную её версию с подписями неравнодушных вологжан. Документ зарегистрировали. 


«А 20 июня давайте звонить и писать на прямую линию с президентом», — призывают в группе «УрбанВологда» ВКонтакте. 


Дорогостоящий проект реализуется администрацией Вологды несмотря на протесты жителей и возражения экспертов. Работы ведёт ООО «Магистраль». Независимая экспертиза Вологодского университета показала, что набережная не нуждается в берегоукреплении, а сплошное бетонирование приведёт к повышению уровня грунтовых вод. 

Архитекторы и специалисты по культурному наследию считают, что бетонирование грубо нарушит исторический ландшафт набережных города, где расположены десятки объектов культурного наследия. Последствия реализации проекта обсуждались в Союзе архитекторов России, на котором были приняты рекомендации по остановке работ и отказу от сплошного бетонирования. 

Ранее NewsVo писал, что на бетонном склоне набережной появилась написанная мелом фраза «265 181 410 р». Эта цена контракта по берегоукреплению. Она продержалась несколько часов, позже надпись смыли коммунальщики
 

Тэги: подписи, петиция, набережная, бетонирование
Сюжет: благоустройство набережной

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