С набережной в Вологде смыли надпись со стоимостью бетонирования берега

11.06.2019 [Общество]

С набережной в Вологде сегодня в течение дня смыли надпись со стоимостью госконтракта на бетонирование берега  - «265 181 410 р».

«265 миллионов контракта берегоукрепления Администрация отмыла.  Осталось 0 рублей», - сообщает градозащитное движение «Настоящая Вологда»

Фото "До"

 

Фото «После».

Как ранее сообщал Newsvo, цифры на набережной у Красного моста появились сегодня утром. Позже на берег пришли люди, которые стали смывать надпись.

Контракт «Выполнение работ по объекту: «Благоустройство набережной от моста 800-летия города Вологды до улицы Гоголя в городе Вологде 1 пусковой комплекс (берегоукрепление)» был подписан летом 2017 года. На аукцион тогда поступила только одна заявка — от ООО «Магистраль». Общая сумма контракта — 265 181 410 рублей. Деньги на берегоукрепление выделены из федерального бюджета и бюджета  Вологодской области.

Дорогостоящий проект реализуется администрацией Вологды несмотря на протесты жителей и возражения экспертов. Независимая экспертиза Вологодского университета показала, что набережная не нуждается в берегоукреплении, а сплошное бетонирование приведёт к повышению уровня грунтовых вод. Архитекторы и специалисты по культурному наследию считают, что бетонирование грубо нарушит исторический ландшафт набережных города, где расположены десятки объектов культурного наследия. Последствия реализации проекта обсуждались в Союзе архитекторов России, на котором были приняты рекомендации по остановке работ и отказу от сплошного бетонирования.

Тэги: берегоукрепление
Сюжет: благоустройство набережной

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