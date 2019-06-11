В Вологде на набережной рядом с Красным мостом появилась надпись со стоимостью бетонирования берега — «265 181 410 р».

Как ранее сообщал Newsvo, контракт «Выполнение работ по объекту: «Благоустройство набережной от моста 800-летия города Вологды до улицы Гоголя в городе Вологде 1 пусковой комплекс (берегоукрепление)» был подписан летом 2017 года. На аукцион тогда поступила только одна заявка — от ООО «Магистраль». Общая сумма контракта — 265 181 410 рублей. Деньги на берегоукрепление выделены из федерального бюджета и бюджета Вологодской области.

Дорогостоящий проект реализуется администрацией Вологды несмотря на протесты жителей и возражения экспертов. Независимая экспертиза Вологодского университета показала, что набережная не нуждается в берегоукреплении, а сплошное бетонирование приведёт к повышению уровня грунтовых вод. Архитекторы и специалисты по культурному наследию считают, что бетонирование грубо нарушит исторический ландшафт набережных города, где расположены десятки объектов культурного наследия. Последствия реализации проекта обсуждались в Союзе архитекторов России, на котором были приняты рекомендации по остановке работ и отказу от сплошного бетонирования.

UPD: Градозащитное движение "Настоящая Вологда" опубликовало на своей странице видео, на котором надпись отмывают.







Ранее NewsVo писал, что арбитражный суд Вологодской области согласовал подрядчику, компании «Магистраль», увеличение сроков работ по берегоукреплению.

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