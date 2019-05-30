Арбитражный суд после иска «Магистрали» внес изменения в госконтракт на берегоукрепление набережной в Вологде

30.05.2019 [Общество]

Арбитражный суд Вологодской области внес изменения в госконтракт на берегоукрепление Набережной VI армии в Вологде. Решение было принято по иску «Магистрали» — подрядчик просил изменить срок сдачи работ, поскольку не успел сделать их вовремя.

Согласно условиям госконтракта, «Магистраль» взяла на себя обязательства до 25 ноября 2018 года провести работы по берегоукреплению набережной VI Армии на участке от пешеходного моста до Октябрьского моста  —  от улицы Комсомольской до улицы Чернышевского.

— В судебном заседании ООО «Магистраль» ссылалось на невозможность выполнить все предусмотренные контрактом обязательства в установленный им срок по объективным независящим от сторон причинам (аномально высокий уровень воды в реке Вологде), наличие которых признается обеими сторонами и предотвратить которые стороны не могли в более ранние сроки, — сообщает пресс-служба арбитражного суда Вологодской области.

В материалах дела отмечается, что для выполнения работ по берегоукреплению уровень воды в реке не должен превышать высотную отметку 105,9. С сентября 2017 года фактический уровень воды в реке превышает эту отметку.

Суд пришел к выводу, что в момент проведения торгов и подписания контракта стороны не предполагали, «что наступят заявленные обстоятельства и не могли преодолеть данные обстоятельства».  При этом «Магистраль» осенью 2018 года предупредила городскую администрацию о невозможности исполнить условия контракта.

— Подрядчик доказал обоснованность переноса сроков выполнения работ на предложенных им условиях и данные условия по сроку суд не считает более льготными по сравнению с изначально установленными, так как перенос равен продолжительности существования независимых от сторон обстоятельств, — говорится в сообщении пресс-службы.

В итоге суд решил единой датой выполнения работ по контракту для всех трех этапов по благоустройству объекта назначить 25 ноября 2019 года. В рамках третьего этапа, согласно условиям контракта, должно быть выполнено берегоукрепление набережной от Октябрьского моста до улицы Гоголя.

Как ранее сообщал Newsvo, контракт «Выполнение работ по объекту: «Благоустройство набережной от моста 800-летия города Вологды до улицы Гоголя в городе Вологде 1 пусковой комплекс (берегоукрепление)» был подписан летом 2017 года. На аукцион тогда поступила только одна заявка — от ООО «Магистраль». Общая сумма контракта — 265 181 410 рублей. Деньги на берегоукрепление выделены из федерального бюджета и бюджета  Вологодской области (список работ с датами сдачи см. в галерее).

Подробнее о контракте и его реализации читайте в материале Newsvo Вас не спрашивали: как проект набережной в Вологде обсудили с жителями без их участия

Тэги: бетонирование, набережная, Магистраль, суды
Сюжет: благоустройство набережной

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