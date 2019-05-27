«Работы надо приостановить»: в Казани обсудили нарушения при благоустройстве набережной в Вологде

«Остановить работы любыми способами, временно укрепить берега и откорректировать проект с обязательным выполнением раздела по обеспечению сохранности объектов культурного наследия», - такого варианта решения проблемы благоустройства набережной в Вологде придерживаются специалисты по охране культурного наследия, выступившие в Казани на фестивале «Архнаследие». 24 мая там состоялся круглый стол «ВРЕМЯ РЕКИ. Проблемы реконструкции исторических набережных на примере города Вологда».

Фото: Newsvo.

Модератором круглого стола выступил член президиума Союза архитекторов России, советник мэра Вологды Алексей Комов, который ранее рассказал Newsvo, как, по его мнению, можно разрешить ситуацию с реконструкцией берегов реки Вологды. Сегодня мы публикуем мнения специалистов, который выступили в Казани.



Александр Малинов, кандидат архитектуры, заслуженный архитектор РФ, член Союза архитекторов:

- Сейчас нужно срочно наставить на том, чтобы Федеральное Агентство (Водных ресурсов), которое финансирует проект, продлило срок контракта. Нужно перерабатывать проект с точки зрения инженерии. Нужно просто физически спасать набережную. Нужна политическая воля мэра или губернатора, который должен взять на себя ответственность. Вот сейчас Вологда может стать хорошим прецедентом: из плохого сделать хорошее.

Наталья Плащенкова, главный архитектор проектов ООО «Моспроект-5», член Научно-методического совета по охране культурного наследия Министерства культуры Московской области, член Экспертного совета ЦС ВООПИиК, член Союза архитекторов:

- Во-первых, работы надо приостановить. Провести противоаварийные мероприятия: существует масса способов по берегоукреплению с помощью сеток, наброса камней, временных посадок кустарников. Дальше в обязательном порядке сделать корректировку проекта, и в составе этого проекта сделать раздел по обеспечению сохранности ОКН.

Наталья Душкина, профессор Московского архитектурного института, историк архитектуры и специалист по охране культурных памятников. Основатель Международного научного комитета ICOMOS по сохранению наследия ХХ века.

- Мы видим сегодня уничтожение уникального лирического русского пейзажа в центре выдающегося города, открывающего врата на Русский Север. Я поддерживаю мнение, что на работы должен быть наложен мораторий. Эти противотанковые бетонные укрепления берегов должны быть демонтированы. Надо принять аполитическое решение внутри города понести большие репутационные потери.

Наталья Шанина, Васильевское отделение ВООПиК:

- Аргумент, что деревья заслоняют памятники - он неверный. На Севере всего три месяца деревья стоят зелеными. Деревья и создают тот ландшафт, особенный и неповторимый, среди которого только и можно представить себе эти памятники архитектуры. Последствия уничтожения деревьев будут самыми тотальными для восприятия памятников.

Елена Рыжкова, аттестованный архитектор-реставратор:

- То, что проект был сделан в 2013 году без раздела обеспечения сохранности (ОКН), создает проблемы сейчас. В настоящее время любой подобного плана проект должен иметь этот раздел. И в рамках этого раздела должна быть проведена оценка влияния на те объекты, которые прилегают к зоне строительства.

Ольга Малинова, заслуженный архитектор Московской области, член Градостроительного совета при главном архитекторе Московской области, член Научно-методического совета по сохранению культурного наследия Министерства культуры Московской области:

- Я вижу в сложившейся ситуации соединение промахов очень многих лиц, которые должны были ответственно исполнять свои обязанности и не превращать свою задачу в оборот бумаг. Во-первых, здесь недоработка по проекту зон охраны. Во-вторых, вы обязаны были потребовать выполнение раздела по оценке производимых работ на объекты культурного наследия. Получается, что такими действиями создана ситуация, когда государственное финансирование, открытое на объект, оказывает вредоносное воздействие на историческое поселение в целом и на объекты культурного наследия в частности. Я считаю, здесь не надо компромиссов. Это дороже будет стоить: вы потом замучаетесь восстанавливать разрушающиеся дома.

Круглый стол "Время реки. Проблемы реконструкции исторических набережных на приеме города Вологда".

Добавим, что в соцсети ВКонтакте появилось сообщество "Вологда-река", участники которого выступают за современную зеленую набережную:

- Наши принципы обустройства набережной:

1. Использование современных технологий к берегоукреплению с сохранением зеленого ландшафта, отказом от бетонирования склонов и изменения их конфигурации.

2. Экологичность.

3. Безопасность и доступность.

4. Архитектурная выразительность (дизайн-код).

5. Архитектурно-пространственное решение.

6. Соблюдение законодательства.

В сообществе опубликованы объяснения этих принципов и аргументы, почему нарушения при благоустройстве берега нужно остановить.