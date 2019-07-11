24 июля в Вологде пройдет митинг «За! зелёную набережную»

11.07.2019 [Общество]

24 июля на Кремлевской площади в Вологде пройдет градозащитный митинг «За! зелёную набережную». Акция согласована с администрацией города.

Активисты хотят остановить работы по берегоукреплению, которые ООО "Магистраль" проводит с многочисленными нарушениями. В частности, фирма была уличена в отклонении от проекта —завышении на полметра ростверка (бетонной стенки вдоль кромки воды). Однако вместо устранения недостатков появились новые нарушения: в реку сбрасывается строительный мусор и мазут. 

- У собрания, которое пройдет 24 июля на Кремлевской площади, есть две главные причины: варварское уничтожение нашего культурного наследия и тотальное бетонирование набережной реки Вологды. Эти утраты уже невосполнимы никогда в будущем, а устранение последствий, которые сейчас для некоторых не очевидны, приведет к еще намного бОльшим проблемам. Все это является грубым нарушением и игнорированием со стороны власти наших с вами (горожан) фундаментальных конституционных прав. Поэтому только объединившись вместе, мы можем спасти от уничтожения то ценное, что есть в Вологде, - пояснила Newsvo архитектор Екатерина Адрианова.

- Мы выступаем против уничтожения исторического наследия Вологды и визитной карточки города - зеленой набережной. Бетон, пожары, сносы — стали типичными примерами жизни города, но от этого не менее страшными. Мы видим полное нежелание власти решать проблемы развития Вологды без уничтожения уникальной идентичности старинного города. Приглашаем вас прийти на митинг за спасение прекрасного города Русского Севера, - пишут вологжане в группе "Настоящая Вологда".

Напомним, на этой неделе участники сообщества "Настоящая Вологда" обратились с заявлением о нарушениях при благоустройстве набережной в полицию

Сейчас полиция также разбирается с заявлениями работников "Магистрали", которые просят возбудить уголовное дело в отношении журналистов нашего сайта.

Начало митинга в 18:00. 

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Тэги: митинги, благоустройство
Сюжет: благоустройство набережной

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