В Вологде жителям презентовали два проекта благоустройства набережной: с бетоном и без

Проекты развития набережной Вологды накануне представили в кинотеатре «Ленком» представители проектной группы «Ярус» и защитники зеленых берегов, движение «Река объединяет». Ярославские архитекторы презентовали свою концепцию благоустройства "по бетону", градозащитники говорили, что бетон нужно убирать. Несмотря на то, что проекты были разные, в итоге участникам общественного обсуждения предложили проголосовать за или против «всего, что вы сейчас увидели». Жители проголосовали «за».

Первоначально планировалось, что в презентации примут участие только ярославские архитекторы, однако градозащитники попросили городскую администрацию также включить в программу и их проект, чтобы показать их альтернативное предложение.

— Мы по-прежнему настаиваем на том, что нужно обсуждать весь берег и изменять подходы к берегоукреплению. Для нас важно снять бетон и восстановить исторически ценные ландшафты реки, утраченные в процессе бетонирования. Поэтому мы показали промежуточные итоги своей работы как консолидированное видение дальнейшего развития этого пространства от сообщества «Река объединяет». Судя по итогам «голосования», мы получили поддержку этих предложений от участников встречи, — говорится в сообщении движения.

В пресс-релизе городской администрации отмечается, что разработчики обоих концепций считают важным сохранение экологии реки и историко-культурного ландшафта, многофункциональность территории и ее круглогодичное использование, создание единых пешеходных и веломаршрутов, создание безопасного и удобного для жителей пространства. Предлагается создание разноуровневой набережной, обеспечивающей подход к воде, со смотровыми площадками, местами отдыха, озеленением, детской площадкой, фотозонами, велодорожками.

— После общественного обсуждения состоялась встреча активистов с участием мэра Вологды. Там мы все заключили меморандум о создании расширенной рабочей группы проекта. В неё входят и представители сообщества «Река объединяет». Соглашение также предполагает привлечение внешних региональных и федеральных профильных экспертов, — сообщает движение «Река объединяет».

Таким образом, предполагается, что «Река объединяет», и «Ярус» в дальнейшем вместе будут работать над проектом благоустройства набережной. Администрация Вологды также сообщает, что из муниципального бюджета планируется выделить средства на доработку проекта, прохождение экспертизы и реализацию его в дальнейшем.