Защитники набережной Вологды разработали альтернативную концепцию её развития

Движение «Река объединяет» представило консолидированный проект развития набережной Вологды. В его основу легли предложения жителей города, собранные во время соцопросов и выдвинутые на воркошопах.

В работе над концепцией участвовали архитекторы, социологи, экологи, инженеры, дизайнеры, историки и специалисты по охране наследия. В её основе лежит идея «ревитализация берегов». Для этого необходим демонтаж возводимых сейчас бетонных укреплений.

«Без этого просто невозможно будет провести адекватное благоустройство. Взамен мы предлагаем биоинженерное укрепление, габионы и геоматы. Это такие устройства, позволяющие удерживать почву и не мешающие естественному озеленению», — объясняют разработчики проекта.

Дальнейшее благоустройство защитники набережной предлагают проводить в гармонии со сложившейся исторической средой. Проект предусматривает единый пешеходный маршрут с выходами к воде которые доступны для каждого, включая маломобильные группы населения.

В итоге набережная должна превратиться в комплексное общественное пространство с разнообразными точками притяжения и функциональностью.

«Для этого мы выделили на ней пять зон и продумали сценарии их развития и использования. Для обустройства покрытий и мощения мы предлагаем прибегнуть к дереву и другим природным материалам. Это экологично, аутентично и современно!» — отмечают авторы концепции.

Защитники набережной направили свой проект заместителю губернатора Вологодской области Евгению Богомазову.

Ранее несколько своих визуализаций новой набережной представила группа ярославских архитекторов «Ярус», приглашённая администрацией Вологды. Их концепция не предусматривает пересмотра методов берегоукрепления, а определяет дальнейшее благоустройство поверх забетонированных склонов. В то же время на опубликованных эскизах берега представлены со значительной площадью озеленения.

Напомним, от «Яруса» отреклись их коллеги. Общероссийское движение «Городские реновации» объявило о том, «Ярославское урбанистическое общество», выступающее за благоустройство «по бетону» набережной в Вологде, больше не имеет к ним никакого отношения. Об этом публично заявил руководитель «ГР» Олег Зоря.