Ярославских архитекторов, выступающих за благоустройство набережной Вологды «по бетону», исключили из сообщества «Городские реновации»

Общественное движение «Городские реновации» объявило о том, «Ярославское урбанистическое общество» (Ярус), выступающее за благоустройство «по бетону» набережной в Вологде, больше не имеет к ним никакого отношения. Об этом в соцсети написал руководитель «ГР» Олег Зоря.

По его словам, в июне участников связанного с «Реновациями» творческого объединения «Ярус» администрация Вологды пригласила поработать с кейсом по благоустройству набережной и провести пару воркшопов.

Изначально разработанный план предполагал сохранение ландшафта города — набережных реки Вологды, сохранение природного баланса и экологии, недопустимость реализации проектов с грубыми нарушениями действующего законодательства.

— Однако, на мой взгляд, наше подключение слишком поздно произошло. Со стороны местной власти и активистов, российского проф. сообщества выросла большая пропасть, мост через которую за небольшой промежуток времени построить не удастся. Критически усугубляет ситуацию настрой администрации не останавливать бетонирование, что делает дальнейший диалог невозможным. Мы пытались убедить власть пойти на компромисс, быть гибче, но не были услышаны, — пишет Олег Зоря.

Он отмечает, что позиция «Городских реноваций» не совпадает с позицией его регионального сообщества — «Яруса».

— Наше движение не разделяет позицию Яруса, вступившего, на мой взгляд, на темную сторону силы, которая занимается подстрекательством для того, чтобы поссорить нас с теми экспертами, которых мы чрезмерно уважаем, размещают провокационные ролики, и почему-то считают, что местное сообщество не в состоянии решить проблему и сделать качественный проект. Творческое объединение Ярус и его руководитель Егор Збаранский отныне не имеют к Городским реновациям никакого отношения, — пишет Олег Зоря.

Как ранее сообщал Newsvo, «Ярус» предложило проект благоустройства набережной с учетом проведенного бетонирования, занималось организацией воркшопа по судьбе набережной от городской администрации, состоявшегося 3 августа.

«Городские реновации» — команда проактивных молодых архитекторов и урбанистов, дизайнеров, социологов и управленцев, главной целью которой является преобразование общественных пространств. В 2017–2018 годах по всей стране было сформировано более 30 региональных сообществ «ГР», одним из них было «Ярославское урбанистическое общество».