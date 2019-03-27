Мэрия признала возможность изменить проект набережной Вологды

Власти Вологды признали, что проект реконструкции набережной изменить возможно, но при соблюдении опредлённых условий. К такому выводу пришли Роман Трикоз, начальник правового управления, и мэр Сергей Воропанов на специальной встрече, посвящённой этой ситуации. В заседании, помимо сотрудников администрации, принимали участие гражданские активисты и эксперты.

Согласно ФЗ № 44, любые модификации проекта допустимы, если улучшают итог работы. Однако, как заключил Сергей Воропанов, в таком случае проект изменений должен пройти экспертизу. Помощь в её организации предложил член Президиума Союза архитекторов России Алексей Комов.

«Я готов предоставить экспертную площадку на федеральном уровне. Это уже давно не дело узко-региональное. Проблему нужно решать, и чем скорее, тем лучше, чтобы не загубить исторический город. И то решение, которое будет выработано, станет моделью и для других городов. Они тоже с этим столкнулись. Просто в Вологде есть активное сообщество, которое вынесло проблему на общероссийский уровень», — пояснил он.

Алексей Комов также добавил, что считает необходимым модифицировать проект реконструкции набережной с минимальным ущербом для сопричастных областей: от экологии до исторического наследия.

Сергей Воропанов при этом отметил, что «с подозрением» относится «к пришлым специалистам».

Трасляцию заседания можно посмотреть в БлогоVo.