Электромонтер ВПЗ победил на выборах в Вологодскую гордуму

В Вологде подвели итоги голосования на выборах депутатов гордумы. 27 из 30 кресел займут кандидаты от «Единой России», еще три места достались кандидатам от ЛДПР.

Материалы предоставлены областной избирательной комиссией

Это действующий депутат гордумы от ЛДПР Наталья Малованина (округ №27), депутат Вологодской гордумы от ЛДПР, директор ООО «Черепаха» Михаил Тихомиров (округ №16) и электромонтер ВПЗ Иван Шамгин (округ №29). Шамгин знаком читателям NewsVo по статье «Ошибка»: как кандидаты в Вологодскую гордуму от ЛДПР пытаются снять с выборов конкурентов «Единой России»). Он баллотировался одновременно в Вологодскую гордуму и в Волгоградскую облдуму.

Напомним, Иван Шамгин был среди четырех кандидатов от ЛДПР, которые пытались через суд снять с выборов представителей партии «Яблоко». Выдвиженцы от "Яблока" считают, что это были технические кандидаты, которые «расчищают путь» для единороссов - схема, которая реализуется в последние годы на выборах во многих регионах России. Позже Шамгин пытался нам объяснить, зачем ЛДПР выставляет технических кандидатов.

Как ранее писал Newsvo, активисты накануне сообщали о многочисленных нарушениях, допущенных в ходе выборов депутатов гордумы. Так, на УИК №310 и 988 двум избирателям сказали, что они уже проголосовали досрочно, хотя они не голосовали. На УИК №296 были нарушения во время выездного голосования, и в итоге результаты в одной из урн признали недействительными. В течение дня также поступали сообщения о подкупе избирателей на 15 округе. Кроме того, результаты досрочного голосования на УИК №№ 291, 293, 294 в Вологде были отменены из-за нарушений. Это те участки, на которых было зафиксировано голосование одних и тех же людей, а на одном из них "проголосовал" умерший вологжанин.