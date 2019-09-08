Результаты досрочного голосования на выборах депутатов гордумы в Вологде на трех УИК отменены

Результаты досрочного голосования УИК № 291, 293, 294 в Вологде отменены из-за нарушений. Это те участки, на которых было зафиксировано голосование одних и тех же людей.

— На рабочей группе мы установили, что такие факты имеют место быть, поэтому принято решение и, так как мы не можем с уверенностью выявить волеизъявление тех граждан, которые проголосовали, а досрочное голосование у нас было с 28 числа и до момента передачи нами информации в следственные органы, это 31 августа, вот эти четыре дня досрочного голосования мы не можем однозначно сказать и определить результаты. Поэтому эти результаты досрочного голосования, а это 64 голоса, не будут учитываться при подведении итогов, — сказал в интервью 35.tv глава избиркома Вологодской области Денис Зайцев.

Как ранее сообщал Newsvo, жалоба о нарушениях поступила на округе № 10. Выяснилось, что 30 августа на избирательных участках 293 и 294 проголосовали одни и те же избиратели. То есть человек приходит с паспортом на один участок, голосует, а потом идет на другой участок и там снова голосует.

Председатель ТИК Вологды Максим Зуев заявил во время заседания комиссии 1 сентября, что эти нарушения подтвердились и видеозаписи с участков были переданы в полицию. Такое же нарушение произошло и на участке № 291.

Полиция провела проверку по данному факту и передала материалы в следственный комитет, но Newsvo так и не удалось выяснить, было ли возбуждено по факту «каруселей» уголовное дело.