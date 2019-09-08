В Вологде сообщают о нарушениях на выборах депутатов гордумы

08.09.2019 [Политика]

Активисты и кандидаты сообщают о нарушениях на выборах депутатов гордумы в Вологде.

Как рассказала Newsvo кандидат по округу № 14, одно из нарушений было зафиксировано в участковой избирательной комиссии № 310 (улица Горького, 140).

— Женщина пришла на участок и обнаружила, что за нее уже проголосовали на досрочном голосовании. В избирательной комиссии утверждают, что это техническая ошибка, а какая это техническая ошибка? Когда полиция приехала, сказали, что камеры там сбивчиво работали.  Никакого материала нет. Женщина написала заявление в полицию, — говорит Марина Хорькова. 

Активисты также сообщают, что похожая ситуация произошла на УИК № 988 на улице Северной, 17 (округ № 15). Кроме того, там в списках избирателей обнаружили пометки карандашом. 

Координатор движения в защиту прав избирателей «Голос» Кирилл Кругликов на своей странице в соцсети сообщает о нарушениях на 18 округе. По его словам, там зафиксировано большое количество заявок на надомное голосование: на три УИК поступило более 200 заявок.

— Приехали, чтобы запросить реестр, но на двух участках из трёх, документов не оказалось в принципе. Оказалось, что реестр увезли вместе с мобильной группой. А для приёма новых заявок, члены комиссии сделали новый реестр. Ну и плюс выяснилось, что на всех трёх комиссия реестр на выездное вёлся в электронном виде. Подали жалобы в ТИК, — пишет Кругликов.

8 сентября в Вологодской области проходят выборы губернатора, дополнительные выборы депутата ЗСО по Грязовецкому одномантатному избирательному округу № 13 (в этот округ входят Грязовецкий, Тотемский и Междуреченский муниципальные районы), еще в 10 муниципалитетах проходят выборы глав и депутатов представительных органов муниципальных образований, в том числе выборы депутатов Вологодской городской думы. 

Напомним, от "Единой России" на округе 14 в Вологодскую гордуму баллотируется Михаил Манык, на округе 15 - Дмитрий Наумов, на округе 18 - Константин Шепель. Ранее, во время досрочного голосования, нарушения были зафиксированы на округах 10 и 15, а также на округе 11.

Тэги: выборы

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

По факту пропажи в Тарногском районе двухлетней девочки возбудили уголовное дело
Директора школ, безработные, машинисты и любители Волгограда: кто баллотируется в Вологодскую гордуму
В Тарногском районе пропавшую двухлетнюю девочку нашли в лесу
Досрочное голосование в Вологде: "карусель", подкуп жителей и голос умершего избирателя
В Вологде задержали скупщика голосов избирателей на округе 11
Слесарь, уволенный с «Северстали» за пьянство, оказался членом избирательной комиссии
Водитель «Киа» сбил трех человек на «зебре» в Череповце, два из них скончались
«Состояние средней тяжести»: найденную в Тарногском районе двухлетнюю девочку доставят в Вологду санавиацией
В Вологде еще один кандидат от "Единой России" использовал "Бессмертный полк" в предвыборных целях
Экс-главу вологодского Фонда соцстраха будут судить за фиктивные аукционы по закупке подгузников для инвалидов
08.09.2019 [Политика]

Результаты досрочного голосования на выборах депутатов гордумы в Вологде на трех УИК отменены

449
0
08.09.2019 [Происшествия]

На мать потерявшейся в Тарногском районе девочки завели уголовное дело

403
0
08.09.2019 [Общество]

В Вологде на избирательных участках раздают скидки на пиццу и торгуют иконами

276
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Вологде загорелся деревянный памятник архитектуры на улице Ветошкина, 3
В Вологде на избирательных участках раздают скидки на пиццу и торгуют иконами
На мать потерявшейся в Тарногском районе девочки завели уголовное дело
В Вологде сообщают о нарушениях на выборах депутатов гордумы
Результаты досрочного голосования на выборах депутатов гордумы в Вологде на трех УИК отменены
Явка на выборах губернатора в Вологодской области к полудню составила 14,91%
Хоккейная "Северсталь" обыграла омский "Авангард" со счетом 5:1
 


06.09.2019 [Общество]

Всеволод Чубенко: «Вологодских классиков многие почему-то изначально представляют как устаревшую нудятину»

1789
0
08.09.2019 [БлогоVO]

Вот пейзаж за окном, который по поручению губернатора будет достроен в 2017 году

36
0
05.09.2019 [Обзор Прессы]

Миллиардеры из Вологды. Чем игры братьев Бухманов Gardenscapes и Homescapes зацепили 100 млн домохозяек

793
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика