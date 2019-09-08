В Вологде сообщают о нарушениях на выборах депутатов гордумы

Активисты и кандидаты сообщают о нарушениях на выборах депутатов гордумы в Вологде.

Как рассказала Newsvo кандидат по округу № 14, одно из нарушений было зафиксировано в участковой избирательной комиссии № 310 (улица Горького, 140).

— Женщина пришла на участок и обнаружила, что за нее уже проголосовали на досрочном голосовании. В избирательной комиссии утверждают, что это техническая ошибка, а какая это техническая ошибка? Когда полиция приехала, сказали, что камеры там сбивчиво работали. Никакого материала нет. Женщина написала заявление в полицию, — говорит Марина Хорькова.

Активисты также сообщают, что похожая ситуация произошла на УИК № 988 на улице Северной, 17 (округ № 15). Кроме того, там в списках избирателей обнаружили пометки карандашом.

Координатор движения в защиту прав избирателей «Голос» Кирилл Кругликов на своей странице в соцсети сообщает о нарушениях на 18 округе. По его словам, там зафиксировано большое количество заявок на надомное голосование: на три УИК поступило более 200 заявок.

— Приехали, чтобы запросить реестр, но на двух участках из трёх, документов не оказалось в принципе. Оказалось, что реестр увезли вместе с мобильной группой. А для приёма новых заявок, члены комиссии сделали новый реестр. Ну и плюс выяснилось, что на всех трёх комиссия реестр на выездное вёлся в электронном виде. Подали жалобы в ТИК, — пишет Кругликов.

8 сентября в Вологодской области проходят выборы губернатора, дополнительные выборы депутата ЗСО по Грязовецкому одномантатному избирательному округу № 13 (в этот округ входят Грязовецкий, Тотемский и Междуреченский муниципальные районы), еще в 10 муниципалитетах проходят выборы глав и депутатов представительных органов муниципальных образований, в том числе выборы депутатов Вологодской городской думы.

Напомним, от "Единой России" на округе 14 в Вологодскую гордуму баллотируется Михаил Манык, на округе 15 - Дмитрий Наумов, на округе 18 - Константин Шепель. Ранее, во время досрочного голосования, нарушения были зафиксированы на округах 10 и 15, а также на округе 11.