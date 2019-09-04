В Вологде задержали скупщика голосов избирателей на округе 11

В Вологде снова зафиксирована покупка голосов избирателей за 200 рублей. На этот раз инцидент произошел на территории округа № 11, где от "Единой России" баллотируется Алексей Коновалов.

Вологжанин, который стал свидетелем происшествия, рассказал NewsVo, как к двум мужчинам возле магазина на улице Связи, 2 подошли двое - один молодой в белой рубашке (см. на фото в галерее), другой постарше:

- Спрашивают "Хотите денег подзаработать?". Когда те спросили, как, они сказали, что надо проголосовать - 200 рублей за голос. Потом они стояли долго, разбирались, на каком участке им голосовать.

Подъехавшие на машине выдали "желающим отдать свой голос" листы с инструкцией, что нужно сказать, и списком участков по адресам:

На фото - тот самый лист с инструкцией. Его сфотографировал кандидат по этому округу Кирилл Шелепин. О нарушениях он узнал от другого кандидата этого округа - Владимира Кучкарева (баллотируется от КПРФ).

Кирилл поговорил в одном из дворов с местными "выпивающими". Они рассказали, что их тоже попросили отдать голос за "верхнего" кандидата в списке (ред. - вверху списка - кандидат от "Единой России") и показали листок, который им выдали. Видео разговора с этими жителями имеется в распоряжении редакции NewsVo.

Молодого мужчину, который подозревается в скупке голосов, в итоге задержали в Парке ветеранов и увезли в полицию. В его портфеле нашли листы-инструкции - такие же, как на фото. В полиции также есть номер "Лады Ларгус", на которой скупщики разъезжали по району. Вчера их машину видели в нескольких местах недалеко от площади Чайковского и набережной.

Утром редактор NewsVo звонила в областное УМВД, чтобы нам дали комментарий, но мы его до сих пор не получили.

Материалы по предыдущим нарушениям - на округе 10, тоже в Заречье - полицейские передали в следственное управление СК РФ по Вологодской области, однако там в нарушение закона о СМИ нам не говорят, возбуждено уголовное дело или нет. Напомним, на округе 10 в выходные были зафиксированы подкуп избирателей и голосование одних и тех же жителей на разных участках. А на одном из УИКов в Заречье свой голос «отдал» умерший вологжанин. По закону, в таких случаях должны возбуждать уголовное дело.