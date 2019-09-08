В Вологде из-за нарушений аннулировали результаты выездного голосования на одном из участков

08.09.2019 [Политика]

В Вологде из-за нарушений, допущенных в ходе выездного голосования на участковой избирательной комиссии 296, признали недействительными 70 голосов, собранные в одну из урн.

- Было допущено несколько ошибок с нашей стороны. Не было опломбирования, не был предоставлен в нужное время (ред. - члену избирательной комиссии с правом совещательного голоса) реестр.Из-за этих нарушений я предлагаю вам проголосовать и признать эту урну недействительной, - говорит на видео, выложенном в сети, председатель УИК.

 

О нарушениях сообщил кандидат в гордуму на 11 округе Кирилл Шелепин:

- В 10 утра ушла комиссия и вернулась через 4 часа с 70 голосами избирателей. Менее 3,5 минут на человека. Реестр избирателей ваяют после возвращения второй комиссии с округа.

Общаясь с журналистами, глава регионального избиркома Денис Зайцев отметил, что за весь день 8 сентября к ним поступило всего четыре жалобы, две из них были признаны обоснованными.

«Конкретно в день голосования в избирательную комиссию поступило четыре обращения, два из них направлены в правоохранительные органы, два их них мы рассмотрели, нарушений мы там не выявили. Это то, что было в избирательную комиссию. В колл-центр в день голосования поступило более 90 звонков, в основном, граждане интересовались, где и как они могут проголосовать. Жалоб на телефон не поступало. Говорить о каких-то массовых жалобах я не могу. Говорю, что их немного, они есть и самым тщательным образом проверяются», - отметил Зайцев.

Ранее NewsVo сообщал, что 8 сентября в Вологодской области проходят выборы губернатора, дополнительные выборы депутата ЗСО по Грязовецкому одномантатному избирательному округу № 13 (в этот округ входят Грязовецкий, Тотемский и Междуреченский муниципальные районы), еще в 10 муниципалитетах проходят выборы глав и депутатов представительных органов муниципальных образований, в том числе выборы депутатов Вологодской городской думы.  

Тэги: выборы

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