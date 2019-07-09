«Аквалайн» в Вологде сделал тариф на вывоз мусора почти на 5 рублей больше, чем обещал губернатор

Снижение тарифа на вывоз мусора в Вологде и других населенных пунктах в Восточной зоне области оказалось не таким, как обещал губернатор. С 1 июля тариф «Аквалайна» за вывоз мусора для жителей городов составит 123 рубля 60 копеек, для жителей сельских населённых пунктов - 99 рублей 46 копеек. Об этом журналистам сегодня рассказали в офисе регоператора.

Напомним, 3 июня губернатор Олег Кувшинников заявил, что тариф на вывоз мусора с 1 июля снизится. При этом были озвучены такие цифры: для жителей городов - 119 рублей за человека, для жителей сельской местности – 96 рублей.

Позже, 21 июня, свои тарифы опубликовал "Чистый след" (регоператор в Череповце и западных районах области): они оказались ниже - для горожан 115,15 рублей, для сельских жителей - 92,69 рублей. Когда корреспондент Newsvo в тот день позвонил на "горячую линию" "АкваЛайна", чтобы выяснить, какой тариф будет установлен с 1 июля в восточной зоне Вологодской области, нам ответили следующее:

- 119 рублей с человека для жителей города, 96 рублей - для жителей села, - сообщил оператор.

После этого в пресс-службе "АкваЛайна" корреспонденту Newsvo сообщили, что на самом деле окончательное решение о тарифе с 1 июля в восточной зоне пока не принято:

- Документ еще не вышел, директор его еще не подписал. Как только он будет готов, мы его опубликуем и будет понятно, какой тариф установлен в восточной зоне. Безусловно, мы ориентируемся на те цифры, которые озвучил Олег Александрович (ред. - губернатор Вологодской области).

А сегодня в офисе "АкваЛайна" журналистам сказали, что с 1 июля жители городов будут платить 123 рубля 60 копеек, жители сельских населённых пунктов - 99 рублей 46 копеек.

Отметим, что приказа департамента ТЭК об этом новом тарифе на сайте "АкваЛайна" нет. Мы не смогли его найти и на сайте самого департамента.

Справка

18 февраля прокуратура Вологодской области опубликовала пресс-релиз, в котором подвела итоги проверки тарифа на вывоз и утилизацию мусора в регионе. Ее проводили совместно с областными УФСБ и УФАС. Тарифы, установленные с 1 января 2019 года, ведомство признало «необоснованными и непроверяемыми». Речь шла о тарифах для жителей городов – 140 рублей, для сельских населенных пунктов – 113 рублей (ред. - во всей области).

- Как показала проверка, приказами начальника департамента топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области установлены тарифы, фактически являющиеся необоснованными и непроверяемыми. Каких-либо документов, достоверно подтверждающих расчеты установленных тарифов, в департаменте не имеется, - сообщает прокуратура.

В частности, нарушением было признано то, что к «прочим административным расходам» регионального оператора ООО «Чистый след» только на 2019 год отнесено более 90 млн. рублей, ООО «АкваЛайн» - более 100 млн. рублей. При этом соответствующая документация о структуре (составе) указанных «прочих административных расходов» департаментом в ходе прокурорской проверки не представлена.

На это в правительстве Вологодской области ответили, что нарушений никаких нет. Федеральная антимонопольная служба обязала департамент топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области пересчитать заявленную валовую выручку региональных операторов по обращению с ТКО — «АкваЛайн» и «Чистый след».

Позднее также выяснилось, что исследования, необходимые для установки норматива по вывозу мусора в Вологодской области, в реальности не проводились.