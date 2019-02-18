Прокуратура признала тарифы на вывоз мусора в Вологодской области необоснованными

Прокуратура признала тарифы на вывоз мусора, установленные в Вологодской области с 1 января 2019 года, «необоснованными и непроверяемыми». Таковы итоги проверки, проведенной сотрудниками ведомства вместе с областными УФСБ и УФАС.

- Как показала проверка, приказами начальника департамента топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области установлены тарифы, фактически являющиеся необоснованными и непроверяемыми. Каких-либо документов, достоверно подтверждающих расчеты установленных тарифов, в департаменте не имеется, - сообщает прокуратура.

В частности, к «прочим административным расходам» регионального оператора ООО «Чистый след» только на 2019 год отнесено более 90 млн. рублей, ООО «АкваЛайн» - более 100 млн. рублей. При этом соответствующая документация о структуре (составе) указанных «прочих административных расходов» департаментом в ходе прокурорской проверки не представлена.

Кроме того, установлены нарушения требований действующих нормативных правовых актов при подготовке и проведении заседаний правления департамента, на которых приняты решения об установлении размеров тарифов.

- В связи с этим прокуратура области, действуя в интересах всех жителей региона, принесла протесты на приказы начальника департамента топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области, которыми установлены указанные тарифы. О выявленных нарушениях действующего законодательства проинформирован губернатор Вологодской области, которому предложено в рамках компетенции принять меры по устранению нарушений действующего законодательства, прав граждан, обеспечить исключение из величин тарифов экономически необоснованных расходов с целью снижения платы населения за услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами, - сообщает прокуратура.

Напомним, в январе Newsvo проводил опрос среди вологжан, чтобы узнать, сколько в среднем собирается мусора у жителей. Наше исследование показало, что вологжане накапливают менее двух литров мусора в день - то есть примерно в четыре раз меньше того объема мусора, который был принят за норматив для расчта тарифа. 4 февраля мы направили результаты этого исследования в приемную губернатора, приемную президента РФ, областную прокуратуру и УФАС.

Подробнее о том, как мог появиться необоснованный тариф в 140 рублей, можно почитать в публикации "Приказано: выжать!".