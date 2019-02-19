В правительстве Вологодской области настаивают на обоснованности тарифа на вывоз мусора

Противостояние между прокуратурой, отстаивающей интересы населения в рамках реализации "мусорной" реформы, и правительством области, перешло от контейнеров к тарифу. Напомним, накануне областная прокуратура подтвердила необоснованность нового тарифа на вывоз ТКО. Сегодня из правительства Вологодской области пришел пресс-релиз, в котором чиновники настаивают на правомерности этого тарифа.

В правительстве Вологодской области утверждают, что тариф на вывоз мусора в регионе экономически обоснован и принят с соблюдением всех норм законодательства.

- Нормативные правовые акты были приняты в пределах полномочий с соблюдением всех необходимых порядков. Определение состава расходов, включаемых в необходимую валовую выручку, и оценка их экономической обоснованности произведена в соответствии с законодательством Российской Федерации. Департаментом ТЭК проведена экспертиза экономической обоснованности тарифа. Он установлен на экономически обоснованном уровне, в соответствии с абзацем вторым пункта 7 Основ ценообразования (Постановление Правительства Российской Федерации от 30 мая 2016 г. № 484), - сообщает пресс-служба областного правительства.

Как ранее сообщал Newsvo, накануне вечером прокуратура Вологодской области опубликовала пресс-релиз, в котором подвела итоги проверки тарифа на вывоз и утилизацию мусора в регионе. Ее проводили совместно с областными УФСБ и УФАС. Тарифы, установленные с 1 января 2019 года, ведомство признало «необоснованными и непроверяемыми».

- Как показала проверка, приказами начальника департамента топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области установлены тарифы, фактически являющиеся необоснованными и непроверяемыми. Каких-либо документов, достоверно подтверждающих расчеты установленных тарифов, в департаменте не имеется, - сообщает прокуратура.

В частности, нарушением было признано то, что к «прочим административным расходам» регионального оператора ООО «Чистый след» только на 2019 год отнесено более 90 млн. рублей, ООО «АкваЛайн» - более 100 млн. рублей. При этом соответствующая документация о структуре (составе) указанных «прочих административных расходов» департаментом в ходе прокурорской проверки не представлена.

В областном правительстве дали ответ, из которого не понятно, что это за суммы:

- Суммы более 90 млн. рублей регионального оператора ООО «Чистый след» и более 100 млн. рублей ООО «АкваЛайн», отнесенных к «прочим административным расходам», отсутствуют в структуре затрат, не рассматривались и не утверждались. При этом величина собственной необходимой валовой выручки регионального оператора, учтенная в тарифе, полностью соответствует п.94 Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в области обращения с ТКО, утвержденных приказом ФАС России, - сообщает пресс-служба правительства Вологодской области.

Кроме того, прокуратурой были установлены нарушения требований действующих нормативных правовых актов при подготовке и проведении заседаний правления департамента, на которых приняты решения об установлении размеров тарифов.

Несмотря на это, в пресс-службе правительства утверждают, что «тарифные решения по обращению с ТКО обоснованы и приняты с соблюдением норм действующего законодательства».

Между тем, в январе Newsvo проводил опрос среди вологжан, чтобы узнать, сколько в среднем собирается мусора у жителей. Наше исследование показало, что вологжане накапливают менее двух литров мусора в день - то есть примерно в четыре раз меньше того объема мусора, который был принят за норматив для расчета тарифа. 4 февраля мы направили результаты этого исследования в приемную губернатора, приемную президента РФ, областную прокуратуру и УФАС.

Подробнее о том, как мог появиться необоснованный тариф в 140 рублей, можно почитать в публикации "Приказано: выжать!".