Тариф на вывоз мусора в Вологодской области снизят со 140 до 119 рублей за человека

В Вологодской области с 1 июля снизится плата за вывоз мусора. Для жителей городов она составит 119 вместо 140 рублей за человека, для жителей сельской местности – 96 вместо 113 рублей.

- Поручаю департаменту топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования в кратчайшие сроки подготовить все необходимые документы и оперативно отработать переход на новый тариф вместе с региональными операторами. В июле вологжане должны получить квитанции уже с меньшими суммами», - подчеркнул глава региона Олег Кувшинников.

По словам губернатора Вологодской области, снижение платы за мусор стало возможным благодаря изменению ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду. Правительство Российской Федерации приняло решение на четыре года «заморозить» ее размер на уровне 2018 года. Регионам в трехмесячный срок было рекомендовано пересмотреть предельные тарифы в области обращения с твердыми коммунальными отхода. Вологодская область сделала это одной из первых, сообщает пресс-служба губернатора.

Как ранее сообщал Newsvo, с 1 января 2019 года Вологодская область перешла на новую схему обращения с твердыми коммунальными отходами. Вывоз, сортировку и захоронение мусора в регионе теперь контролируют два региональных оператора. Механизм начисления платы за вывоз мусора также изменился: если раньше в квитанциях учитывалась площадь квартиры, теперь - количество зарегистрированных в ней человек. У многих из-за этого плата за вывоз мусора выросла в разы.

18 февраля прокуратура Вологодской области опубликовала пресс-релиз, в котором подвела итоги проверки тарифа на вывоз и утилизацию мусора в регионе. Ее проводили совместно с областными УФСБ и УФАС. Тарифы, установленные с 1 января 2019 года, ведомство признало «необоснованными и непроверяемыми».

- Как показала проверка, приказами начальника департамента топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области установлены тарифы, фактически являющиеся необоснованными и непроверяемыми. Каких-либо документов, достоверно подтверждающих расчеты установленных тарифов, в департаменте не имеется, - сообщает прокуратура.

В частности, нарушением было признано то, что к «прочим административным расходам» регионального оператора ООО «Чистый след» только на 2019 год отнесено более 90 млн. рублей, ООО «АкваЛайн» - более 100 млн. рублей. При этом соответствующая документация о структуре (составе) указанных «прочих административных расходов» департаментом в ходе прокурорской проверки не представлена.

На это в правительстве Вологодской области ответили, что нарушений никаких нет. Федеральная антимонопольная служба обязала департамент топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области пересчитать заявленную валовую выручку региональных операторов по обращению с ТКО — «АкваЛайн» и «Чистый след».

Позднее также выяснилось, что исследования, необходимые для установки норматива по вывозу мусора в Вологодской области, в реальности не проводились.