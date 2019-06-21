В Череповце тариф на вывоз мусора с 1 июля снизится сильнее, чем в Вологде?

В Череповце и западных районах Вологодской области тариф на вывоз мусора с 1 июля подешевеет сильнее, чем заявлялось ранее.

Днем 21 июля регоператор "Чистый след" опубликовал на своем сайте новые тарифы на вывоз мусора в своей зоне ответственности: Череповец, а также Череповецкий, Шекснинский, Белозерский, Бабаевский, Вытегорский, Устюженский, Кадуйский, Чагодощенский, Кирилловский и Вашкинский районы.

- Публикуем приказ о снижении единого тарифа на услугу «Обращение с ТКО» в Западной зоне Вологодской области. С 1 июля 2019 года плата за неё для горожан составит 115,15 руб; для сельских жителей - 92,69 руб, - сообщает "Чистый след".

Скриншот с сайта "Чистого следа"

Корреспондент Newsvo позвонил на "горячую линию" "Аквалайна" - регоператора в восточной зоне Вологодской области, чтобы выяснить, какой тариф будет установлен с 1 июля в этой части региона.

- 119 рублей с человека для жителей города, 96 рублей - для жителей села, - сообщил оператор.

В пресс-службе "Аквалайна" корреспонденту Newsvo сообщили, что на самом деле окончательное решение о тарифе с 1 июля в восточной зоне пока не принято - документ в стадии разработки:

- Документ еще не вышел, директор его еще не подписал. Как только он будет готов, мы его опубликуем и будет понятно, какой тариф установлен в восточной зоне. Безусловно, мы ориентируемся на те цифры, которые озвучил Олег Александрович (ред. - губернатор Вологодской области).

Как ранее сообщал Newsvo, о том, что в Вологодской области снизится тариф на вывоз мусора, стало известно в начале июня. Тогда губернатор Олег Кувшинников заявил, что для жителей городов она составит 119 вместо 140 рублей за человека, для жителей сельской местности – 96 вместо 113 рублей.

- Поручаю департаменту топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования в кратчайшие сроки подготовить все необходимые документы и оперативно отработать переход на новый тариф вместе с региональными операторами. В июле вологжане должны получить квитанции уже с меньшими суммами», - подчеркнул глава региона Олег Кувшинников.

По словам губернатора Вологодской области, снижение платы за мусор стало возможным благодаря изменению ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду. Правительство Российской Федерации приняло решение на четыре года «заморозить» ее размер на уровне 2018 года. Регионам в трехмесячный срок было рекомендовано пересмотреть предельные тарифы в области обращения с твердыми коммунальными отхода. Вологодская область сделала это одной из первых, сообщает пресс-служба губернатора.

С чего всё началось:

Как ранее сообщал Newsvo, с 1 января 2019 года Вологодская область перешла на новую схему обращения с твердыми коммунальными отходами. Вывоз, сортировку и захоронение мусора в регионе теперь контролируют два региональных оператора, которые работают в двух зонах: западной и восточной. Механизм начисления платы за вывоз мусора также изменился: если раньше в квитанциях учитывалась площадь квартиры, теперь - количество зарегистрированных в ней человек. У многих из-за этого плата за вывоз мусора выросла в разы.

18 февраля прокуратура Вологодской области опубликовала пресс-релиз, в котором подвела итоги проверки тарифа на вывоз и утилизацию мусора в регионе. Ее проводили совместно с областными УФСБ и УФАС. Тарифы, установленные с 1 января 2019 года, ведомство признало «необоснованными и непроверяемыми».

- Как показала проверка, приказами начальника департамента топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области установлены тарифы, фактически являющиеся необоснованными и непроверяемыми. Каких-либо документов, достоверно подтверждающих расчеты установленных тарифов, в департаменте не имеется, - сообщает прокуратура.

В частности, нарушением было признано то, что к «прочим административным расходам» регионального оператора ООО «Чистый след» только на 2019 год отнесено более 90 млн. рублей, ООО «АкваЛайн» - более 100 млн. рублей. При этом соответствующая документация о структуре (составе) указанных «прочих административных расходов» департаментом в ходе прокурорской проверки не представлена.

На это в правительстве Вологодской области ответили, что нарушений никаких нет. Федеральная антимонопольная служба обязала департамент топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области пересчитать заявленную валовую выручку региональных операторов по обращению с ТКО — «АкваЛайн» и «Чистый след».

Позднее также выяснилось, что исследования, необходимые для установки норматива по вывозу мусора в Вологодской области, в реальности не проводились.