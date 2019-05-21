Мораторий на продажу сгоревших домов в Вологде не соблюдается: после пожаров на торги выставлены два дома

Любовь Южакова

В Вологде нарушается введенный городскими властями мораторий на продажу и аренду муниципальных участков, на которых были сожжены расселенные дома. Игнорируя его условия, депутаты гордумы одобрили продажу неоднократно горевшего дома на Набережной VI армии, 149 и дома на Козленской, 17а, а чиновники администрации Вологды выставили их на продажу.

Пропиарились?

В апреле оба дома были выставлены на торги. Организатор аукционов - департамент имущественных отношений администрации города Вологды.

Как ранее сообщал Newsvo, закон, принятый депутатами гордумы 27 сентября 2018 года, касается участков, на которых после 1 июня 2018 года произошли пожары. Соответствующий проект решения внес в гордуму мэр Сергей Воропанов.

- Все муниципальные земельные участки, на которых после 1 июня 2018 года произошли пожары в расселенных домах, город на приватизацию и аренду не выставляет. Мы накладываем мораторий на распоряжение такой землей. Таким образом, если пожары действительно являются попыткой освободить участок, она окажется бесполезной. Там ничего нельзя будет построить и извлечь из этого прибыль. Исключив подобную мотивацию, мы сможем навести порядок в этом вопросе. Надеемся, что городские парламентарии поддержат инициативу администрации, - сказал в сентябре 2018 года Сергей Воропанов.

Депутаты Вологодской гордумы эту инициативу поддержали.

- Сегодня мы поддержали инициативу мэра города о введении моратория на действия, направленные на отчуждение земельных участков, где имеются деревянные постройки, уничтоженные огнем после 1 июня текущего года. Хочу обратить внимание, что данное решение не ущемляет права третьих лиц, так как оно распространяется только на те объекты, где имеется муниципальная собственность (…). Те недобросовестные граждане, которые готовили себе заявку на участие в конкурсе и подожгли дом накануне, который был в муниципальной собственности, то эти участки, несмотря на все усилия недобросовестных покупателей, администрация не будет иметь возможности совершать с ними действия. Ни сдать в аренду, ни продать эти дома будет нельзя. Мораторий бессрочный, посмотрим, как он будет работать, уменьшится ли количество поджогов, - сказал 27 сентября журналистам глава Вологды, председатель гордумы Юрий Сапожников.

Козленская, 17а. Фото: Newsvo.

Закон что дышло

Однако на деле мораторий не работает. Уже горевшие дома городские власти включают в план приватизации и объявляют аукционы по их продаже.

Так, Newsvo уже писал, что сгоревший дом на улице Козленской, 17а продают вместе с участком площадью 524 кв. м. Начальная цена лота будет 2 900 000 рублей. Из этой суммы за дом полагается 3 500 рублей.

Напомним, этот дом был построен в 1957 году и признан аварийным в 2011-м. Согласно данным сайта "Реформа ЖКХ", его расселили в 2017 году и обязаны были снести до 1 октября 2017 года. Ночью 15 августа 2018 года его поджигали два раза.

По данным аукционной документации, торги назначены на 31 мая.

В начале мая Newsvo обратился в пресс-службу городской администрации с вопросом, почему дом на Козленской, 17а, однозначно попадающий под действие моратория, так как горел дважды после 1 июня 2018 года, все же выставлен на торги. Ответа мы так и не получили.

Второй дом, выставленный на продажу в обход моратория, находится на Набережной VI армии, 149. 28 июля 2007 года он был признан аварийным. Дом должны были снести до 31 января 2017 года, однако это условие программы расселения из ветхого и аварийного жилья опять не было выполнено. 31 июля и 13 августа 2018 года дом горел – по данным областного УМЧС, оба раза его поджигали.

Однако это не помешало чиновникам 26 апреля 2019 года объявить… прием заявок на аукцион по его продаже. Здание площадью 424,9 кв. м продают вместе с участком площадью 1020 кв. м. Начальная цена лота – 8 млн рублей, из них 3 500 рублей - за дом. Заявки принимаются до 21 мая.

Примечательно, что 17 мая, то есть после того, как стало известно о приеме заявок, дом загорелся в третий раз. Причиной возгорания, по данным областного УМЧС, стало неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц.

Пожар 13 августа 2018 года на Набережной VI Армии, 149. Фото Константина Чижикова из соцсети ВКонтакте.

Крыша дома на Набережной VI Армии, 149 - фото сделано в мае 2019 года до третьего поджога. Фото прислал читатель.

В феврале 2019 года начальник УМВД по Вологодской области Виктор Пестерев ответил Newsvo, что виновники пожаров в расселенных аварийных домах в Вологде не понесут уголовной ответственности за совершенные поджоги. В полиции считают, что ущерба от поджогов таких домов нет, поэтому наказывать никого не нужно.

Мораторий мешает исполнять распоряжение губернатора?

По данным на конец марта 2019 года, 529 домов, расселенных в 2013-2017 годах, были не снесены в Вологодской области. Это чуть меньше половины всех домов, признанных аварийными до 2012 года.

«Не завершен снос расселенных аварийных домов еще в 13 районах. Наибольшее количество находится на территориях Вытегорского, Сокольского, Великоустюгского районов и города Вологды», — рассказал начальник департамента строительства Дмитрий Буслаев.

Глава региона Олег Кувшинников тогда поручил «в кратчайшие сроки обеспечить снос аварийных домов», а на их месте – обустроить рекреационные зоны, либо предоставить земельные участки под строительство.

«Глава региона подчеркнул, что для обеспечения сноса аварийных зданий возможно привлечение потенциальных инвесторов с предоставлением для них возможности строительства, а также спасательных подразделений для проведения операций по сносу с последующей оплатой», — сообщает пресс-служба областного правительства.

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