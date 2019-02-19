Поджигатели расселенных аварийных домов в Вологде не понесут уголовной ответственности

Виновники пожаров в расселенных аварийных домах в Вологде не понесут уголовной ответственности за совершенные поджоги. Об этом Newsvo сообщили в областном УМВД. В полиции считают, что ущерба от поджогов таких домов, поэтому наказывать никого не нужно.

Как ранее сообщал Newsvo, летом и осенью 2018 года в Вологде много раз поджигали расселенные аварийные дома на улице Кирова, Чернышевского, Козленской, Мира, на Набережной VI Армии, в переулке Водников, в Содемском переулке и в других районах города. А в предыдущие годы десятки расселенных домов были так же сожжены в этих и других районах города.

Вопрос, какая ответственность ожидает поджигателей и удается ли их вычислить, корреспондент Newsvo задал на сегодняшней пресс-конференции в областном УМВД.

- Вопрос ваш, конечно, с точки зрения юридической интереса никакого не представляет. Норма уголовно наказуемого деяния статьи 167 УК РФ (ред. - умышленное уничтожение или повреждение имущества) предусматривает обязательное наличие потерпевшего – это раз. И второе – обязательное наличие ущерба. В данном случае, с точки зрения юриста я вам говорю, ни того, ни другого нет, а значит, и уголовно наказуемого деяния тоже не существует. Да, лица находятся, правда, можно сказать, в единичных случаях, но они не несут никакой ответственности. Потому что потерпевшего нет и ущерба тоже нет. Общее количество – в среднем в год, по-моему сгорает, от 30 до 50 домов, - ответил начальник УМВД по Вологодской области Виктор Пестерев.

Он также отметил, что если в результате таких пожаров страдают соседние дома или жители, в таком случае полиция может привлечь к ответственности поджигателей.

Фактически, из вышесказанного можно сделать вывод, что в Вологде и области можно спокойно поджигать пустые расселенные дома, не боясь наказания. Равно как не несет никакой ответственности и муниципалитет за то, что дома не были снесены вовремя согласно срокам, обозначенным в программе переселения из ветхого и аварийного жилья.