В центре Вологды продадут три деревянных дома: один из них уже сгорел

29.04.2019 [Общество]

В прогнозный план приватизации муниципального имущества Вологды на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов попали три деревянных дома вместе с участками в центре города. Соответствующие решения были приняты гордумой 25 апреля. Один из этих домов в прошлом году уже два раза поджигали.

Так, на продажу выставят сгоревший дом на улице Козленской, 17а с участком площадью 524 кв. м. Начальная цена лота будет 2 900 000 рублей. Из этой суммы за дом полагается 3 500 рублей (так же, как и за два других дома).

Напомним, этот дом был построен в 1957 году и признан аварийным в 2011-м. Согласно данным сайта "Реформа ЖКХ", его расселили в 2017 году и обязаны были снести до 1 октября 2017 года. Ночью 15 августа 2018 года его поджигали два раза.

Козленская, 17а.

Соседний двухэтажный дом на Козленской, 19 с деревянной резьбой под крышей будут продавать по начальной цене 7 000 000 рублей. К нему "прилагается" огромный участок земли площадью 1721 кв. м.

Козленская, 19.

В план приватизации также включили двухэтажный дом на Пушкинской, 7. Его собираются выставить на аукцион вместе с участком площадью 1035 кв. м. по начальной цене 5 000 000 рублей. К слову, согласно кадастровой карте, этот участок перекрывает междворовой проезд.

Пушкинская, 7.

Все вышеперечисленные участки земли надо использовать в соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Тэги: приватизация, деревянные дома
Фото: Newsvo

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