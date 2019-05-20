В Вологде в третий раз подожгли расселенный дом на Набережной VI армии, 149

В Вологде третий раз за год горел расселенный аварийный дом на Набережной VI армии, 149. Сообщение о пожаре поступило в 13:59 в минувшую пятницу, 17 мая.

Общая площадь пожара составила 50 квадратных метров, повреждена наружная отделка здания. Причина возгорания, как сообщает пресс-служба областного УМЧС, «неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц».

31 июля и 13 августа 2018 года дом уже горел.

Как сообщается на сайте «Реформа ЖКХ», площадь дома — 424,80 кв. метров. 28 июля 2007 года он был признан аварийным. Его должны были снести до 31 января 2017 года, однако это условие программы расселения из ветхого и аварийного жилья опять не было выполнено.