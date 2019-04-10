Юбилей гражданского общества для избранных ценой в миллион рублей

Евгения Сибирцева

Более 1,1 млн рублей потратили из бюджета Вологодской области на то, чтобы отпраздновать 10 апреля 10-летний юбилей Общественной палаты. Руководство палаты заявило, что это юбилей «всего гражданского общества Вологодской области», однако празднуют его в узком кругу - в торжественных мероприятиях участвуют только приглашенные лица, в том числе члены общественных палат из других регионов России.

Зонтики за развитие гражданского общества

К юбилею тщательно готовились. 4 марта в Общественной палате Вологодской области собрались члены палаты, а также представители некоммерческих организаций и общественных советов, чтобы обсудить детали юбилея.

- Главное, что мы хотим показать – что это будет юбилей не Общественной палаты, а всего гражданского общества Вологодской области, потому что мы все работаем вместе, - сказала 4 марта председатель Общественной палаты области Ольга Данилова. – Всем гостям нашего юбилея необходимо будет показать, чем все мы занимаемся.

Ольга Данилова. Фото предоставлено ОП ВО.

Председатель общественной палаты Вологодской области Ольга Данилова является одним из учредителей организации «Опора России», профинансировавшей выпуск 300 000 буклетов «8 инициатив губернатора».

Казалось бы, раз работа общественной палаты направлена на развитие гражданского общества, то рассказывать о ней было бы логично жителям. Однако гостями юбилея стали руководители разных ветвей власти Вологодской области, представители Общественной палаты РФ, а также члены Общественных палат из других регионов России.

- На сцене Драматического театра будет рассказано о деятельности некоммерческих организаций области, а также общественных советов всех муниципальных образованиях и общественных советов, созданных при государственных органах власти, - сообщили в Общественной палате Вологодской области в пресс-релизе, разосланном в СМИ в марте.

Оценить практический смысл этих рассказов со сцены и их роль в развитии гражданского общества Newsvo не берется. Хочется рассчитывать, что они принесут пользу, поскольку на все эти юбилейные мероприятия, которые проходят одним днем, 10 апреля, из областного бюджета потрачен 1,156 млн рублей.

Аукцион на «Оказание услуг по обеспечению организации и проведения мероприятия, посвященного 10-летию Общественной палаты Вологодской области» выиграло ООО «Корпорация «Мейк».

Для того, что сотрудники вологодской Общественной палаты могли рассказать своим коллегам из других регионов о своей работе, «Корпорация «Мейк» должна была предоставить один цифровой микшерный пульт, восемь беспроводных микрофонов, 18 различных прожекторов, светодиоидный экран, раличную акустику, два ноутбука для поддержания работы всех устройств.

Отметим, что все это в наше время можно рассказывать в режиме видео-конференц-связи, для чего совсем не нужно ездить в другой регион. Интересно, какие расходы понесли бюджеты регионов РФ, сотрудники общественных палат которых приехали в Вологду на юбилей?

Впрочем, некоторые «юбилейные мероприятия» провести в интернете невозможно. Так, в затраты на юбилей входят автобусы сообщением «Вытегра-Вологда-Вытегра», «Череповец-Вологда-Череповец», «Вожега-Вологда-Вожега», «Великий Устюг-Тотьма-Вологда-Тотьма-Великий Устюг» и один грузовой автомобиль. Автобусы нужны для организации экскурсий для гостей юбилея. Указано, что грузовой автомобиль нужен на пять часов, а его маршрут согласовывается с заказчиком дополнительно.

Банкет, судя по аукционной документации, пройдет скромно. Буфетное обслуживание с официантами запланировано на 600 человек. На стол планируется подать 600 бутылок воды объемом 0,5 литров, мини-пирожок из расчета не менее двух штук на человека, чай пакетированный и кофе пакетированный.

По традиции, на юбилее не обойтись без дипломов в рамках и подарков. Каждому гостю подарят по зонтику. Каким образом это окажет положительное влияние на развитие гражданского общества в области, сказать сложно. Для юбилея заказано 600 зонтов-тростей с шелкографией, 100 бланков диплома с рамкой, 30 постеров размером 1х1 метр, 50 бумажных пакетов из дизайнерского картона, два стенда с контактами и пожеланиями, два стенда с контактами и пожеланиями, 30 кубов, одна рамка для фотосессии (ред. – члены общественных палат будут фотографироваться в ней на память?) и 50 Power-банков (внешних аккумуляторов). Кроме того, «Корпорация «Мейк» должна изготовить пять видеороликов хронометражом не менее пяти минут каждый.

«Корпорация «Мейк» зарегистрирована в Серпухове Московской области. Ее учредители - однофамилец начальника департамента финансов Вологодской области Валерий Артамонов и Антон Котов. Согласно базе «Контур-фокус», Котов – один из пяти учредителей «Национальной ассоциации участников сферы закупок». Среди этих учредителей также числится шоумен Бари Алибасов.

Пленарное заседение "Общественный контроль - диалог власти и общества" 10 апреля 2019 года. Фото из группы ОП ВО.

Общественный контроль без общества

Как сообщается в группе Общественной палаты Вологодской области в соцсети ВКонтакте, сегодня днем в рамках юбилея там прошло пленарное заседание на тему "Общественный контроль - диалог власти и общества".

- Более ста человек собрались, чтобы принять участие в пленарном заседании, на котором подняли тему реализации проекта «Система общественного контроля за содержанием и использованием дорог Вологодской области» в рамках выполнения Указа Президента РФ от 7 мая 2018 года.

Несколько странно, что общественный контроль за содержанием дорог обсуждали без жителей, судить о практическом «выхлопе» этого заседания не беремся.

Однако напомним, для чего была создана Общественная палата Вологодской области:

- Общественная палата Вологодской области обеспечивает взаимодействие населения области с органами государственной власти области, органами местного самоуправления муниципальных образований области в целях учета интересов населения области, защиты их прав и свобод, прав общественных объединений при формировании и реализации государственной политики, а также в целях осуществления общественного контроля за деятельностью органов исполнительной государственной власти области и органов местного самоуправления. (Закон об Общественной палате Вологодской области от 25 июня 2008 г. N 503).

Видимо, в рамках защиты прав и свобод населения некоторых жителей области не пустили в июле 2018 года на круглый стол в Общественной палате Вологодской области, посвященный духовно-нравственному воспитанию и просвещению детей и молодёжи. Было заявлено, что мероприятие открытое, однако, как рассказали вологжане, «неугодных» на него не допустили, обсудив нравственные устои молодежи в узком кругу из пары десятков человек.