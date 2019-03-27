Полиция узнала, кто издал буклеты в поддержку губернатора Вологодской области

27.03.2019 [Политика]

Вологодская полиция нашла, кто финансировал выпуск буклетов «8 инициатив губернатора» с изображением Олега Кувшинникова и призывом поддержать его. Оказалось, что деньги на этот тираж в 300 с лишним тысяч экземпляров выделило областное отделение «Опоры России».

Информация о том, кто спонсирвал печать брошюр, содержится в ответе депутату ЗСО Александру Морозову на запрос, отправленный в региональное УМВД. В сообщении подчёркивается, что полиграфия предназначалась для «использования в повседневной работе сотрудниками организации и взаимодействующих с ней структур в качестве канцелярских товаров».  Причем, сотрудники полиции отмечают, что эту продукцию нельзя признать агитационной, так как на территории региона сейчас не идёт избирательная кампания.

«Опора России» — это общероссийская организация, созданная предпринимателями для отстаивания интересов бизнеса. В Вологодской области её учредителями являются Ольга Данилова (председатель общественной палаты Вологодской области), Светлана Куликова и Алексей Логанцов.

Ранее Newsvo писал о том, что в Вологде и области начали активно распространять брошюру «8 инициатив губернатора». Её можно было увидеть на стендах в госучреждениях, чиновники областного правительства раздавали её на встречах с журналистами, ее также распространяли во время отчета мэра Вологды по итогам 2018 года. Судя по призыву «Смотрите, слушайте, поддержите!» на обложке, эта печатная продукция фактически похожа на агитацию, однако никакой информации о том, кто ее издал, в самой брошюре не было.  Наша редакция направляла запрос в областное правительство, чтобы узнать, на какие деньги и кем был выпущен такой тираж о губернаторе, но там ответили, что не имеют отношения к его распространению.

Тэги: власть, агитация, Олег Кувшинников

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