В правительстве Вологодской области не знают, кто издал брошюру «8 инициатив губернатора»?

В Вологде активно распространяется брошюра «8 инициатив губернатора»: ее можно увидеть на стендах в госучреждениях, чиновники областного правительства раздают ее на встречах с журналистами. Судя по призыву «Смотрите, слушайте, поддержите!» на обложке, эта печатная продукция похожа на агитацию, однако никакой информации о том, кто ее издал, в самой брошюре нет. Newsvo направил запрос в областное правительство, чтобы узнать, на какие деньги и кем была выпущена брошюра о губернаторе, но там ответили, что … не имеют отношения к ее распространению.

«Ваш Олег Кувшинников»

Брошюра «8 инициатив губернатора» - это листок формата A4 с двумя сгибами вовнутрь, цветной, двусторонний. В нем содержится информация об инициативах главы региона, которые были озвучены во время прямой линии 11 декабря 2018 года.

Речь идет о повышениях зарплаты работникам бюджетной сферы, увеличения денежных выплат (ЕДВ) отдельным категориям льготников, льготных путевках для работников бюджетной сферы, увеличении стипендии для студентов средних специальных учебных заведений, увеличении компенсаций на покупку дров и сжиженного газа, покупке в каждый район автобусов на нужды местных администраций, а также обеспечение постоянной работы уличного освещения во всех муниципальных образованиях области. Отметим, что больше всего шуток среди населения вызвала последняя инициатива - вологжане удивляются, что без поручения губернатора в области не могут наладить работу фонарей.

В брошюре прописано, сколько денег на реализацию инициатив будет выделено в 2019 году. На обложке размещено фото губернатора с жителями, под ним надпись – «Смотрите, слушайте, поддержите! Ваш Олег Кувшинников».

В брошюре нет никаких данных о том, кем она выпущена, каким тиражом, кто заказчик печати.

«Берите-берите»

Брошюру «8 инициатив губернатора» в январе активно распространяли муниципальные служащие всех уровней.

Так, например, в вологодском отделении КПРФ сообщают, что 17 января на сессии в Анхимовском сельском поселении Вытегорского района печатные материалы раздал глава поселения Александр Зимин.

А 22 января заместитель губернатора Валерий Тушинов принес брошюру на пресс-конференцию в «Корпорации развития» и распространял среди журналистов. Ее "вручили" и корреспонденту Newsvo.

Печатную продукцию - брошюру и календарь с изображением губернатора - 24 января также видели на стенде «Служба занятости населения информирует» в территориальном центре социальной помощи семье и детям города Вологды на Энгельса, 61. Это фото в редакцию Newsvo прислал читатель:

Исходя из всего вышеперечисленного можно предположить, что на выпуск брошюры были потрачены бюджетные деньги. Чтобы подтвердить или опровергнуть этот факт, а также узнать, сколько средств было потрачено на печать, мы сделали запрос в пресс-службу правительства Вологодской области. Вопросов было два:

1. На какие средства была издана брошюра «8 инициатив губернатора», которую активно распространяют среди жителей чиновники? Каким тиражом? В какую сумму обошлось издание брюшюры? 2. Почему, в нарушение закона, на ней нет выходных данных – информации о тираже, издателе, заказчике?

В конце января в редакцию Newsvo пришел довольно краткий, уклончивый ответ:

«В соответствии с Вашим запросом о брошюре «8 инициатив Губернатора» сообщаем, что Управление информационной политики Правительства области не имеет отношения к распространению данной брошюры».

Из ответа следует, что в правительстве Вологодской области ничего не знают о том, кто издал брошюры. Получается, замгубернатора и главы поселений распространяют среди населения буклеты анонимного авторства, не зная, откуда они взялись? Неужели их подкинули?

Кроме того, в ответе на запрос нас попросили указать, какой именно закон нарушает такое оформление брошюры. Поясним, что ответ дало управление информационной политики, поскольку именно через него Newsvo рекомендовали отправлять все запросы о деятельности структур областного правительства.

Не агитация?

Между тем, если эту брошюру можно считать агитацией, то в таком случае она выпущена незаконно. Newsvo проконсультировался по этому вопросу с юристами.

Дело в том, что согласно п. 2 ст. 49 «Закона об основных гарантиях» предвыборная агитация проводится в период, который начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в 00:00 по местному времени дня, предшествующего дню голосования. За проведение предвыборной агитации, вне агитационного периода, установленного законодательством о выборах и референдумах, предусмотрена административная ответственность по ст. 5.10 КоАП РФ. Это штраф для граждан в размере от 1000 до 1500 рублей; на должностных лиц - от 2000 до 5000 рублей; на юридических лиц - от 20 000 до 100 000 рублей. Поскольку выборы губернатора состоятся в сентябре 2019 года, агитационный период еще не наступил.

Предвыборная агитация может проводиться с помощью листовок, плакатов и брошюр, однако на них должно быть указано, за чей счет и каким тиражом они изготовлены. На брошюре «8 инициатив губернатора» этих данных нет.

Как сообщает региональное отделение партии КПРФ, руководитель фракции коммунистов в заксобрании Вологодской области Александр Морозов направил в прокуратуру обращение по поводу этой брошюры. Депутат попросил проверить источники финансирования, заказчика и исполнителя выпуска «губернаторских агиток».

- Первый зампрокурора Вологодчины Алексей Васильков сообщил, что информация передана в УМВД РФ по Вологодской области, в Контрольную палату (ред. – имеется в виду контрольно-счетная палата) региона и в управление Федеральной антимонопольной службы по региону. Эти структуры должны будут в установленный законом срок выяснить, кто и на какие деньги выпустил огромный тираж календарей и буклетов, которые почти насильно всучивали и представителям муниципалитетов, и гражданам, - сообщает группа партии в соцсети.

Агитационный соцопрос

В последнее время вологжанам стали поступать звонки с социологическими опросами. Где опрашивающие взяли номера телефонов вологжан - не известно. Так, житель Вологды Максим Сиволобов рассказал Newsvo, что 10 февраля ему позвонили и начали описывать восемь инициативах губернатора, попросив выбрать из них ту, которая ему больше нравится.

Сначала девушка на другом конце провода сказала, что проводит социологический опрос. Первым делом она спросила мужчину, за кого он будет голосовать.

«Насколько я знаю, кандидатов в губернаторы еще нет. Однако она мне перечислила трех, первым из которых был Кувшинников. Двух других я не запомнил. Далее все вопросы касались только действий нынешнего губернатора. В частности, его инициатив. Меня спросили, какую я больше всего поддерживаю. Выбрать надо было только одну», - рассказал Максим.

Видимо, два других "кандидата" были просто для "компании" и их фамилии не так популярны, раз вологжанин их даже не запомнил. Максим сказал женщине, что инициатива должна появляться не только перед выборами, однако свободной формы ответа в опросе не было.

Добавим, что в бюджете Вологодской области в 2018 году было заложено на поддержку средств массовой информации 160,9 млн рублей. В этом году траты из бюджета на СМИ "подскочили" почти на 30 миллионов. Спонсировать СМИ в предвыборном году будут на 187,4 млн бюджетных рублей, хотя изначально в планах на поддержку СМИ из областного бюджета хотели выделить 158,8 млн рублей. В следующем году строка расходов "средства массовой информации" должна остановиться на уровне 161,1 млн. рублей. Эта информация содержится в областном законе о бюджете.

Тем временем на улицах Вологды стали появляться рекламные плакаты с "поручениями губернатора". Например, этот был размещен на билборде на Окружном шоссе 8 февраля: