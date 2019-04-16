Триумф мусорщиков: регоператоры будут получать из бюджета Вологодской области более сотни миллионов рублей ежегодно

Такой «подарок» регоператорам сделал глава области Олег Кувшинников, озвучив в понедельник на оперативном совещании в правительстве области, предложив в качестве одной из инициатив 100-процентную льготу по оплате мусора для многодетных семей с 1 мая. То есть их полностью освободят от платы за вывоз мусора, независимо от дохода семьи. При этом расходы, связанные с их платежами, целиком лягут на областной бюджет. А это десятки миллионов рублей в качестве гарантированной компенсации региональным операторам - "Аквалайну" и "Чистому следу". Кроме того, бюджет возьмет на себя еще одну головную боль операторов - закупку мусорных контейнеров.

Ожидания не оправдались

Заявления главы региона по мусорной реформе жители ждали с пятницы, когда губернатор анонсировал его на своих страницах в социальных сетях. Ожидания были связаны, прежде всего, с пересмотром норматива, который прокуратура признала необоснованным еще в феврале. Однако Олег Кувшинников сосредоточился на других проблемах мусорной реформы: покупке мусорных контейнеров, качестве работы региональных операторов и льготах.

- Региональные операторы должны быстрее реагировать на жалобы населения. Даю максимум 24 часа. Если работа не будет выполняться, будем штрафовать – до 250 тысяч рублей. В течение двух дней необходимо создать Центр немедленного реагирования, который будет работать на базе Департамента топливно-энергетического комплекса. Здесь должна идти совместная оперативная работа по реагированию на жалобы вологжан. Необходимо в максимально сжатые сроки наладить работу по начислению квитанций, прекратить делать ошибки и двойные начисления, - написал на своей странице Олег Кувшинников.

Нормативу, исходя из которого был рассчитан тариф в 140 рублей, глава области уделил намного меньше внимания, чем ожидалось. По сути, никаких жестких заявлений о немедленном пересмотре этих цифр не прозвучало.

- Приступить к более детальному формированию норматива, по-новому пересмотреть количество собираемого мусора. К этой работе приглашаю присоединиться все заинтересованные организации, - отметил Кувшинников.

На деле это означает, что весь год жители области продолжат платить регоператорам тариф, который признан необоснованным, а реальный пересмотр возможен лишь с 2020 года.

Подарок многодетным и регоператорам

Но самым важным заявлением по «мусорной» реформе можно назвать пункт 7 - расширение списка льготников по услуге. Олег Кувшинников предложил полностью освободить от платы за мусор многодетные семьи.

На этом же совещании прозвучала информация о том, что в Вологодской области на сегодняшний день насчитывается более 16 тысяч таких семей. Что это означает на практике? Что за многодетных семей операторам заплатит областной бюджет. Никаких конкретных цифр по поводу того, во сколько обойдется бюджету эту очередная инициатива губернатора, не прозвучало. Однако на ближайшей сессии заксобрания цифры будут известны: депутатам предстоит внести изменения в бюджет в связи с "расширением списка льготников".

Примечательно, что законопроект еще даже не обсудили, а председатель заксобрания уже заявил о том, какое решение будет принято:

- С 1 мая 16 тысяч семей получат такую льготу. Соответствующий законопроект должен поступить на рассмотрение депутатов, - сказал Андрей Луценко.

Попробуем приблизительно посчитать, на какие суммы ежемесячно смогут гарантированно рассчитывать региональные операторы по вывозу и утилизации ТКО. Возьмем за основу, что многодетная семья - это пять человек: двое взрослых и трое детей. По существующему тарифу их плата за мусор ежемесячно должна составлять 700 рублей: 140 умножаем на 5. Берем 16 тысяч семей и умножаем это число на 700 рублей. Получается 11,2 млн рублей в месяц. Это та минимальная сумма, на которую гарантированно могут рассчитывать "Аквалайн" и "Чистый след" ежемесячно в качестве компенсации за многодетных льготников. За год набежит сумма, превышающая сотню миллионов рублей.

Покупка контейнеров - за счет бюджета

Во всей этой истории есть еще один неочевидный вывод: проблема неплатежей, о которой так много говорили регоператоры в последнее время, частично будет решена за счет средств областного бюджета. Так же, как и вторая проблема, которую регоператоры были вынуждены последнее время решать своими силами: покупка контейнеров.

Проблема остро встала сразу после нового года, а, когда с площадок начали пропадать контейнеры, в ситуацию была вынуждена вмешаться областная прокуратура. Заняв поначалу сторону управляющих компаний, которые заявляли, что покупка контейнеров - это дело регионального оператора, впоследствии прокуратура неожиданно "откатила назад", размыто сформулировав, что покупать контейнеры можно всем: и операторам, и управляющим компаниям, и муниципалитетам.

Заявления прокуратуры внесли еще большую сумятицу в головы всех ответственных сторон, проблема контейнеров никуда не делась, и региональный оператор "Аквалайн", к примеру, время от времени отчитывался о покупке новых контейнеров в тех или иных районах. Своим заявлением Олег Кувшинников сходу снял с мусорщиков и эту головную боль - контейнеры теперь купят за счет средств бюджета. Речь идет о десятках миллионов рублей. И это при том, что с регоператоры уже получают от жителей десятки миллионов рублей за счет неправомерно завышенных тарифов.

Хотя, напомним, в январе областная прокуратура четко заявила, что обязанность покупать мусорные баки лежит на регоператорах. Более того, прокуратура пресекает покупку контейнеров за счет бюджета. Так, в феврале в Чагодощенском районе ведомство помешало местной администрации потратить 4 млн рублей на мусорные баки.

Череповец, улица Ленина возле ТЦ "Радуга" 15 апреля. Фото Марии Подьяковой.

Не сработало

Социальные сети бурно отреагировали за инициативы губернатора. Ожидаемого эффекта, на что, скорее всего, рассчитывали пиарщики главы региона, не вышло.

Евгений Опояскин: - Перекачивать деньги из областного бюджета в частную компанию через систему льгот - старый лайфхак, действует только на тех, кто не понимает, что бюджет - это те же деньги граждан. Лена Кокшарова: - Медведев сказал чётко и ясно...за мусор должен быть тариф не выше 90 руб. Почему губернатор игнорирует это? Когда будет снижение нереального тарифа 140 с человека? И будет ли произведён перерасчёт за все месяцы? Александр Красулин: - На закупку контейнеров потратят 230 миллионов, и почему-то из бюджета области, а не из бюджетов мусорщиков. Александр Фатиев: - Что по тарифам? Вы реально считаете что один человек в состоянии намусорить 1,5 куба в месяц? И где перерабатывающий завод? Где контейнеры под раздельный мусор? Надежда Наволоцкая: - БАБУШКИ, ЖИВУЩИЕ В ДЕРЕВНЯХ, НЕ ПОЛЬЗУЮТСЯ УСЛУГАМИ "МУСОРНЫХ КОРОЛЕЙ". ВОТ НА ЭТУ ТЕМУ ОБРАТИЛИ БЫ ВНИМАНИЕ ВЛАСТИ. Людмила Торопанова: - Три ребенка - сто процентов скидка,а два - ноль. Давайте срочно третьих мусорных детей делать. Роман Царев: - Ждали серьезного и разумного заявления, а в результате опять надувательство, неужели нет человека, который может объективно все рассчитать и внести разумную стоимость платы за мусор, мы не против платы, но она должна быть ОБЪЕКТИВНА. Елена Еленина: - Цены забыли снизить, не все ведь получают з.п чиновников.А как быть у кого з .п 12т и двое детей? Андрей Зеленый: - Надеемся и верим, что вопрос с утилизацией опасных бытовых отходов будет затронут и решён, что мы не зря годами создавали и налаживали систему сбора батареек в Вологодской области, единственную в России, что ГОЛОС ОБЩЕСТВЕННОСТИ все-таки будет наконец услышан, как Вы Олег Александрович нам и обещали!

Получив первый отклик на свои инициативы, Олег Кувшинников признал, что вопросов по-прежнему очень много, и предложил вологжанам обсудить их в прямом эфире на своей странице в соцсети.

- Посидим, поОКаем, разберемся в ситуации. Присылайте свои вопросы, они могут касаться не только мусора – всего, что вас волнует, - написал губернатор. Под этим постом уже более 170 комментариев.

Эфир намечен на 17 часов 30 минут 17 апреля.