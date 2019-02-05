Прокуратура помешала властям Чагодощенского района потратить 4 млн рублей на мусорные баки

05.02.2019 [Общество]

Несмотря на то, что областная прокуратура указала на то, что муниципалитеты, УК и ТСЖ не должны закупать контейнеры для сбора ТКО, чиновники в районах области пытаются нарушить эту законодательную норму и потратить деньги из бюджетов на мусорные баки.

Так, 18 января финансовое управление Чагодощенского района разместило на сайте госзакупок аукцион на приобретение контейнеров для сбора ТКО. Их собирались установить в поселках Чагода и Сазоново, а также сельского поселения Белокрестское.

Как выяснил Newsvo, начальная цена аукциона, который должен был состояться 8 февраля, - 4 244 965,51 рублей. Из них них 538 266 рублей - сумма на контейнеры для Белокрестского поселения (44 бака), 2 140 832 рублей - для Чагоды (175 баков), 1 565 866 рублей - для Сазоново (128 баков). Из этого следует, что один контейнер обошелся бы примерно в 12 233 рубля.

Осуществить задуманное помешала прокуратура Чагодощенского района.

- На собственников земельных участков, на которых размещены контейнерные площадки для накопления твердых коммунальных отходов, возложена обязанность только по содержанию данных площадок (обустройству, покраске и т.п.), а не приобретение контейнеров (бункеров) для сбора отходов. Положениями действующего законодательства приобретение контейнеров (бункеров) для накопления твердых коммунальных отходов, их ремонт, а также текущая уборка мест погрузки отходов возложены на регионального оператора и являются его прямой обязанностью и должны осуществляться исключительно за счет утвержденного тарифа, - сообщает прокуратура Вологодской области.

Ведомство указало на то, что приобретение контейнеров за счет бюджета будет незаконным и повлечет нецелевое расходование бюджетных средств.

Прокурор района объявил предостережения о недопустимости нарушения закона руководителям администраций Чагоды,  Сазоново, а также главе сельского поселения Белокрестское.

Согласно информации на сайте госзакупок, 29 января аукцион отменили.

К слову, в связи с ценой одного контейнера примерно в 12 тысяч рублей, указанной в этой госзакупке, вспомним, что в Вологде УК "ВИСиС" предлагала жильцам самим скинуться на мусорные баки, указав, что они обойдутся в 15-20 тысяч рублей каждый.

Тэги: мусор, нарушения
Сюжет: тариф на вывоз мусора

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