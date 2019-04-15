Нормативы и тарифы на вывоз мусора в Вологодской области могут пересмотреть в конце 2019 года

Вопросы реализации "мусорной" реформы сегодня обсудили на оперативном совещании при губернаторе в правительстве области. В частности, губернатор заявил, что многодетным семьям будет предоставлена 100-процентная льгота на оплату вывоза мусора. Кроме того, он распорядился к концу года пересмотреть нормативы накопления и тарифы. Чего ожидать жителям, пока не ясно, поскольку не известно, на сколько поменяются нормативы.

Конкретика на совещании прозвучала только в отношении льгот и контейнеров. Так, с 1 мая 2019 года многодетным семьям предоставят 100-процентную льготу по плате за вывоз мусора. Кроме того, из областного бюджета обещают выделить 230 млн рублей на покупку 11 946 евроконтейнеров и 1543 бункеров объемом 8 кубов для сбора мусора.

От регоператоров потребовали реагировать на обращения жителей в течение суток и не выставлять счета дачникам за вывоз мусора из квартир, когда они живут за городом - т.е. в этот период счета на оплат должны выставлять по месту проживания.

Самый сложный вопрос касается тарифов. Губернатор Олег Кувшинников распорядился провести новые замеры касательно накопления отходов и ориентироваться при этом на объемы контейнеров. Если это обещание будет выполнено, то тариф должен уменьшиться в несколько раз.

Напомним, в январе 2019 года редакция Newsvo проводила опрос, который показал, что норматив накопления ТБО в нашей области (7,2 литра в день на человека для многоквартирного благоустроенного жилья) примерно в четыре раз больше того объема мусора, который накапливается у вологжан. В среднем у вологжан накаплиивается менее двух литров мусора в день.

Остается непонятным, почему тарифы не пересматривают сейчас, поскольку прокуратура еще в феврале признала их необоснованными. Некоторые вологжане связывают это с тем, что конец года (ред. - период, когда пообещали пересмотреть нормативы и тарифы) будет уже после сентябрьских выборов.

Добавим, что проверка прокуратуры показала многочисленные нарушения при определении нормативов, а, соответственно, и тарифов на вывоз мусора в Вологодской области.

В частности, прокуратура подтвердила, что файл с расходами на официальном сайте регператоров после 5 февраля был заменен на другой, в котором расходы внезапно увеличились на десятки миллионов рублей (ред. - ответ прокуратуры см. в галерее).

Департамент ТЭК не предоставил документов, подтверждающих эти расходы. А начисление жителям платы за обращение с ТКО в январе-феврале 2019 года происходило на основании не действовавшего нормативно-правового акта.

При этом на совещании не было сказано ни слова про возврат жителям денег, которые с них взимают и будут продолжать необоснованно взимать как минимум до конца 2019 года.

В БлогоVo читайте подробности о том, откуда взялся непонятный норматив в 7,2 литра в день: