Хэллоуин по-вологодски: как за одну ночь в области поменялся губернатор

Пока весь мир праздновал Хэллоуин, верующие и неверующие спорили о том, нужен ли заморский праздник на русской земле, президент России Владимир Путин легким росчерком пера принял отставку губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова. На место любителя хоккея в регион пришел чемпион по кикбоксингу Георгий Филимонов.

Ни жители, ни власти, судя по запоздалой реакции, таких перемен в Вологодской области не ожидали. Но как показала практика, все может поменяться в самый неожиданный момент. И резко надо подводить итоги.

Олег Кувшинников.

Пост губернатора Вологодской области Олег Кувшинников занял в 2011 году. За это время вологжане запомнили, как хорошее, так и плохое. Так, например, в первый год своего губернаторства Олег Кувшинников реорганизовал секретариат и службу протокола губернатора, вчетверо сократив штатную численность, а в феврале 2012 года Кувшинников возглавил рейтинг самых общительных и открытых для СМИ губернаторов.

В январе 2014 года Олег Кувшинников стал первым в рейтинге информационной открытости среди глав регионов. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного «Национальной службой мониторинга". При Олеге Кувшинникове Вологодская область, наконец, стала получать профицитный бюджет. Конечно, это заслуга бизнеса прежде всего, но климат еще никто не отменял.

За время нахождения Олега Кувшинникова в должности губернатора Вологодской области валовой региональный продукт (ВРП) региона, по данным Росстата, увеличился в 3,1 раза. Если в 2011 году бюджет Вологодской области был исполнен с дефицитом в 7,659 млрд руб. То в 2022 году уже профицит областного бюджета составил 9,194 млрд руб.

Инвестиции в основной капитал выросли на 45,9% - со 114,958 млрд руб. в 2011 г. (31-е место) до 167,750 млрд руб. в 2022 г. (40-е место).

При этом население Вологодской области за 12 лет уменьшилась на 6% - с 1,201 млн человек на 1 января 2011 г. до 1,129 млн на аналогичную дату 2023 г. Рождаемость на 1 тыс. населения сократилась на 36,92% - с 13 человек в 2011 году до 8,2 человека в 2022 году.

Уровень безработицы снизился на 3,9 процентного пункта. Однако из-за плохой демографической ситуации стоит говорить о дефиците кадров, который растет. Особенно, в сфере медицины.

В сентябре 2021 года Олег Кувшинников стал автором автобиографической книги «Как стать/быть Губернатором и остаться в живых», приуроченной к 10-летию работы в должности Губернатора Вологодской области.

Запомнится Олег Кувшинников вологжанам не только своей любовью к родине. А ее он, действительно, любит. Это при нем был создан бренд "Вологодское, значит, настоящее". Но и любовью к авиаперелетам. В 2012—2013 году на сайте госзаказа Вологодской области размещались заказы на оказание Правительству Вологодской области услуг по организации внутренних и международных заказных авиаперелетов, на общую сумму не менее 78 миллионов 489 тысяч рублей. В январе 2014 года руководство Вологодской области попало в антирейтинг «Общероссийского народного фронта» «Индекс расточительности». За 2 года на чартерные перелеты было потрачено 86 миллионов рублей.

Также много денег из бюджета уходило и на правительственные дачи. Впервые о них NewsVo написал в 2018 году. В 2020 году на ремонт резиденции в Устье, к примеру, было потрачено более 10 млн рублей. А на ремонт бани в Маурино, где жил экс-губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, около трех миллионов рублей. Что будет делать с этими резиденциями новый губернатор, покажет время. Его выборы должны состояться в 2024 году. В единый день голосования.

Кстати, в октябре прошлого года в Вологодской области было отменено ограничение по количеству губернаторских сроков.

"Мы вместе прошли путь от предбанкротного состояния бюджета области до одного из лидеров среди регионов страны по финансовой и экономической стабильности. Этот путь был сложен и тернист. Мы начинали с масштабной антикризисной программы: сокращение расходов, оптимизация структуры управления, снижение объемов государственного долга. И как результат - сейчас в области рекордный бюджет развития и устойчивая к внешним финансовым шокам подушка безопасности", - сказал Кувшинников после того, как ушел в отставку.

Георгий Филимонов

На место Олега Кувшинникова пришел исполнять обязанности (пока временно) - Георгий Филимонов. Он родом из Череповца, хотя родился в Томске.

Отец, Юрий Филимонов - директор череповецкого Центра боевых искусств, заслуженный тренер РФ по кикбоксингу, бывший депутат Череповецкой городской думы. Мать, Ирина Филимонова - театральный режиссер. В 2003 году Георгий Филимонов окончил факультет гуманитарных и социальных наук Российского университета дружбы народов по специальности "международные отношения".

Кандидатская и докторская диссертации Георгия Филимонова были посвящены "мягкой силе" США во внешней политике.

Мужчина - неоднократный чемпион России и мира по кикбоксингу, в частности становился чемпионом мира в 1999 и 2001 годах. Заслуженный мастер спорта России (2001).

В 2021 году Георгия Филимонова прочили в губернаторы Московской области. По слухам он должен был сменить на этом посту Андрея Воробьева - сына представителя от Вологодской области в Совете Федерации Юрия Воробьева. Но с ноября 2021 года Георгий Филимонов занимал пост заместителя председателя правительства Московской области.

Георгий Филимонов в 2016 году был утвержден постоянным членом "Изборского клуба". На сайте клуба были опубликованы десятки статей Филимонова. В них он, например, ругает главу Сбербанка Германа Грефа за то, что он как представитель «либерального блока <…> пытается свести на нет историческую заслугу Владимира Путина в деле собирания русских земель».

Закон о нежелательных организациях Георгий Филимонов в своих комментариях хвалил, называя его «эшелонированной защитой интересов [России]» с целью обеспечения «национальной безопасности». А вот издания «Дождь» (иноагент) и РБК обвинял в работе на «западные медиаконгломераты», ставил под сомнение «безвозмездность этого партнерства».

В своем первом посте уже после того, как было озвучено решение об отставке Олега Кувшинникова Георгий Филимонов сказал, что "Вологодчина имеет огромный потенциал, который еще предстоит раскрыть. Нужно создавать новые точки роста экономики региона, комфортную среду для жителей всех поселений области, вовлекать и молодых ребят, и людей с опытом в созидательные инициативы. Все это касается как социально-экономического блока, так и культурного, и спортивного направлений".

Он поблагодарил губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, как своего наставника.

Пока какой-то четкой программы Филимонов не озвучил, сказав только в общих словах, что надо развивать национальный парк Русский Север и делать доступным спорт в провинции.

Никто не был готов?

"Друзья, по понятным причинам сейчас очень много вопросов требуют незамедлительного внимания. Работаем с соратниками из пресс-службы, чтобы как можно скорее вернуться к нашему привычному высокому темпу публикаций", - такой пост был опубликован на стене в ВК Георгия Филимонова.

Говорит ли это о том, что ни в правительстве, ни в пресс-службе не были готовы к ротациям? Срок у Олега Кувшинникова заканчивался только в следующем году. Точно неизвестно, куда уйдет экс-губернатор. Об этом вскользь намекнул Путин.

«Я знаю, что Вы хотели бы, желание есть остаться в сфере интересов Вологодской области и работать на ее благо в будущем. Мы так и постараемся сделать. Во всяком случае не вижу здесь никаких проблем, оснований не решить этот вопрос таким образом, которым Вы его поставили», - сказал Путин.

Политологи говорят о сезонной ротации губернаторов, под которую попал Олег Кувшинников. В этом, например, уверен директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

«Кувшинников – самый «долго сидящий» на своем посту губернатор СЗФО. Сейчас в округе не осталось больше ни одного главы региона, который бы находился на посту с 2011 г. Во многих субъектах (Калининградская, Новгородская области) уже второй срок подряд руководят «молодые технократы», направленные туда Кремлем. И такой долгий срок Кувшинникова на этом фоне выглядел уже напряженно. Каждый новый сезон возникал вопрос: сколько лет ему еще дадут быть у власти?», – сказал он в интервью Ведомостям.

Также политолог одной из причин смены губернатора в Вологодской области назвал предстоящие в марте 2024 года президентские выборы.

«Перед президентской кампанией обновляют губернаторов в тех регионах, где их рейтинг недостаточно высок для того, чтобы выступать «локомотивами». Вологда и в принципе весь Северо-Запад всегда считались довольно депрессивными регионами с точки зрения отношения к власти», – добавляет политолог.

Он предположил, что Кувшинников станет сенатором.

Первый заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк связал отставку с постоянным обновлением управленческого корпуса.