В Вологодской области за бюджетный счет отремонтировали баню на базе, где живет губернатор

Наталья Рюмина

Баню, расположенную на базе в Маурино, где живет губернатор Вологодской области, в 2020 году капитально отремонтировали за бюджетный счет. На все работы было потрачено почти 3 млн. рублей. Что было сделано и как это всё выглядело в процессе ремонта - в этом материале NewsVo.

«Вспомогательное строение»

Здание, о котором пойдет речь в этом материале, находится в оперативном управлении БУ В ВО «Управление по эксплуатации зданий Вологодской области». Эта бюджетная организация занимается содержанием недвижимого имущества Вологодской области, которое используется чиновниками областного правительства и департаментами.

27 июля 2020 года был исполнен контракт учреждения на «Выполнение работ по капитальному ремонту комплекса хозяйственно-бытовых помещений (вспомогательное строение)» стоимостью почти 3 миллиона рублей.

Если посмотреть акт о приемке выполненных работ, то можно увидеть, что во вспомогательном строении за эти деньги были полностью демонтированы покрытия кровли, пола, оконные и дверные проемы, разобраны деревянные перекрытия, смонтированы лестницы, а также сделана с нуля, начиная от фундамента, банная печь, и оборудована основательная пристройка на винтовых сваях — дровяник.

NewsVo сделал запрос в правительство области, чтобы выяснить, что же это за вспомогательное строение такое, на ремонт которого потребовалось такая внушительная сумма.

В правительстве сообщили, что на время осуществления должностных полномочий губернатору области предоставляются официальные резиденции в административном центре области городе Вологде и вне его.

«Вспомогательные строения входят в состав официальной резиденции губернатора области и предоставляются губернатору области на время осуществления им должностных полномочий, в т.ч. для осуществления представительских функций по приему официальных делегаций. Доступ на объект имеют право сотрудники учреждений и организаций, обслуживающих его, а также участники официальных, деловых и рабочих мероприятий, проводимых губернатором области и органами исполнительной государственной власти. В связи с большим износом элементов конструкций в соответствии с контрактом № 562 от 16.01.2020 года в плановом порядке были организованы работы по капитальному ремонту комплекса вспомогательных строений (хозяйственно-бытовых помещений)», — говорится в ответе на запрос.

NewsVo выяснил, что хозяйственно-бытовое помещение — это баня. Нам также удалось получить фотографии ее ремонта.

Судя по документам, кадастровый номер отремонтированного здания — 35:25:0705014:132. Земля, на которой оно расположено, относится к бывшей базе УМВД, которая находится в Маурино. Сейчас там располагается резиденция губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова.

Напомним, в мае 2012 года Олег Кувшинников в интервью газете «Премьер» сообщил, что живет «В Маурино в деревянном доме. На базе УВД. Дом находится на балансе Вологодской области. Это дом губернатора, он был построен давно».

Бывшая база УМВД со спутника. Яндекс-карты.

Полиция «съехала» из Маурино в том же 2012 году, после назначения на пост главы региона Олега Кувшинникова. Сразу после этого на сайте государственных закупок стали появляться крупные заказы на ремонт базы. К примеру, в главном доме базы поставили дверь из массива дуба за 81 тысячу рублей, отремонтировали беседку за полтора миллиона рублей, реконструировали бассейн, купили плазму за 300 тысяч и т. д.

Территория бывшего пансионата УВД огорожена сплошным металлическим забором высотой около трех метров, находится под охраной, по периметру стоят видеокамеры.

Баня по цене квартиры

Для Вологодской области это достаточно дорогой ремонт. В 2020 году на 3 миллиона в областной столице можно было купить трехкомнатную квартиру. Однако это не смутило чиновников.

Баню на базе в Маурино перестроили «от» и «до», разобрав всё. После там был смонтированы обеззараживатель воды, фильтры, система водоподготовки, был переделан сам водопровод, вручную сделаны отверстия для водогазопроводных труб, заменена канализация и вся электрика, перебрана брусчатка у бани.

Установлены новые светильники, сделана паровая, отдельно поставлен душ и даже куплено ведро для того, чтобы обливаться холодной водой. Вот оно, кстати.

В руки журналистов попали фотографии ремонта бани, на которых видно, что рядом со строением есть еще бассейн, также в бане сделана веранда. Да и вообще сама «губернаторская баня» больше похожа на маленький домик.

Подрядчику, который делал капитальный ремонт бани, удалось сэкономить немного бюджетных средств.

Изначально планировалось потратить на ремонт «вспомогательного строения» 4 192 028 рублей 27 копеек. Однако, предприниматель, выигравший конкурс, скинул эту цену почти на миллион, а потом заключил дополнительное соглашение с управлением по эксплуатации зданий на уменьшение цены контракта еще почти на 7 тысяч. Это связано с тем, что все работы были выполнены, а деньги еще остались.

Таким образом, ремонт бани на базе в Маурино обошелся местному бюджету в 2 982 179 рублей 76 копеек.