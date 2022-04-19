Жена сенатора от Вологодской области Юрия Воробьева заработала за прошлый год 712 млн рублей

19.04.2022 [Общество]

Сенаторы в Совете Федерации от Вологодской области отчитались о своих доходах и доходах своих супругов за 2021 год. Больше всех заработала жена сенатора Юрия Воробьева. 

Декларированный годовой доход сенатора РФ Елены Авдеевой составил 6 093 631 рубль. Ее супруг заработал всего 132 892 рубля. Кроме этого в собственности Елены Авдеевой оказались 23 сотки приусадебной земли и 2,2 Га земли для сельскохозяйственного использования. А также скромный дом 89,6 квадратов и две квартиры -  по 113,9 и 67,3 квадратов. Не смотря на скромный доход, супруг Елены Авдеевой владеет 200 квадратными метрами недвижимости для размещения административных и офисных зданий, павильоном и нежилым зданием в 67 квадратов. А также двумя тракторами и двумя лодками. Сама Елена Авдеева ездит на TOYOTA RAV4

Сенатор Юрий Воробьев задекларировал в несколько раз больше 10 499 833 рублей 85 копеек. Это на 3 миллиона больше, чем в 2020 году. Супруга сенатора Людмила Воробьева отчиталась 712 148 886 рублях дохода. Ее заработок вырос на почти на 200 миллионов рублей 

В распоряжении Юрия Воробьева несколько земельных участков: 17 636 квадратов для размещения домов индивидуальной жилой застройки, 2 365 для размещения объектов рекреационного и лечебно-оздоровительного назначения 10 372 - для размещения СНТ и два жилых дома - по 365,7 и 493 квадрата. Его супруга владеет землей сельхозназначения в 197 квадратов и для размещения домов ИЖС в 10 271 квадратов. В собственности супруги также есть дом - 976,8 квадратов. В автопарке супругов ездят ЛЭНД РОВЕР Range Rover, ТОЙОТА ЛЕКСУС LX 570, ЯГУАР JA GJAR I-PACE, Мотоцикл Харлей Девидсон XL883N и Снегоход Ямаха VK-540E.

Сын Юрия Воробьева является губернатором Московской области. В конце марта 2020 года ряд СМИ опубликовали расследование о том, что его мать, то есть жена Юрия Воробьева 71-летняя Людмила Воробьева, владеет бизнес-центром в 3 км от Красной площади, а также несколькими офисами на той же Николоямской улице. Кадастровая стоимость объектов составляет примерно 1 млрд рублей. 

Тэги: доходы, бюджет. чиновники

ТОП НЕДЕЛИ

В Вологде в гостевом доме с мини-зоопарком неизвестные убили страусов и кроликов
«Цветы жизни»: в Вологде уменьшили порции питания в детских садах
Житель Вологды провалился в центре города на полметра в лужу
Госдума приняла в первом чтении законопроект о застройке заповедных территорий
Водитель китайского паркетника погиб в результате ДТП в Кирилловском районе
В ходе спецоперации в Украине погиб житель Тотьмы Даниил Меньшиков
УФСБ рассекретило данные о налетах немецкой авиации на Вологодскую область в годы ВОВ
На дачном участке под Вологдой нашли немецкую противопехотную мину
Вологодская область оказалась в лидерах по судебным делам о дискредитации армии
Минюст внес в реестр СМИ-иноагентов Юрия Дудя, Екатерину Шульман и вологодского журналиста Кирилла Кругликова

Похожие новости

За последние пять лет жители Вологодской области стали беднее на 20%

Такие данные приводит Forbes

2253
0

Вологодский губернатор объявил об увеличении зарплат бюджетников на 10% с сентября

Такое заявление Олег Кувшинников сделал на Педагогическом совете Вологодской области

4934
0

Кому в глубинке жить хорошо: главы районов Вологодской области отчитались о доходах

Самые «зарабатывающие» нашлись в Великоустюгском, Бабаевском и в Вологодском районе. А один из лидеров рейтинга по заработку обогнал даже мэра Вологды, и чуть-чуть не догнал губернатора.

5600
0

Губернатор Вологодской области и его замы отчитались о доходах

Глава региона заработал в 2020 году  8 330 174 рубля 15 копеек, это на два миллиона меньше, чем в прошлом году

4882
0

Доход мэра Череповца в 2020 году выше, чем у мэра Вологды

Сергей Воропанов в 2020 году заработал 5,4 млн рублей, Вадим Германов - 8,4 млн рублей

6199
0

Россияне рассказали, какой доход в месяц им нужен, чтобы чувствовать себя счастливыми

В среднем это 173 тысячи рублей

1561
0

«Непростые бюджетники»: депутаты Законодательного собрания отчитались о своих доходах

NewsVo составил два рейтинга по уровню доходов. В одном - депутаты на зарплатах из бюджета, во втором - те, кто занимается законотворчеством без отрыва от основной деятельности. 

5625
0

От 60 тысяч до полумиллиарда: сколько заработали семьи депутатов Госдумы и сенаторов от Вологодской области

NewsVo проанализировал данные о доходах лиц, представляющих регион на федеральном уровне, в прошлом году

4970
0

Коронавирусный кризис не коснулся: депутаты Вологодской и Череповецкой гордум отчитались о своих доходах

В Вологодской городской думе самыми богатыми депутатами оказались Алла Климова и Константин Шепель. Самый большой доход среди народных избранников Череповецкой гордумы у Павла Филимонова и Олега Рязанова.

4143
0

В Вологодском районе уволили директора Спасского ФОКа, занижавшую свои доходы

Кроме того, она не предоставляла данные о доходах и расходах супруга

2101
0

В администрации Вологодского района чиновник скрыл от проверяющих свои счета в банках

Главный специалист отдела охраны окружающей среды также предоставил недостоверные сведения о размере доли в общей долевой собственности объекта недвижимости

1878
0

Доходы бюджета Вологодской области в январе-июле 2020 года снизились на 15%

За семь месяцев бюджет региона по доходам исполнен на 53,5% при нормативе в 58,3%.

1884
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Череповце женщина выронила грудного ребёнка из коляски
Пациентов отделения психбольницы под Вологдой эвакуировали из-за загоревшейся занавески
В Вологде установили третий «мультиконтейнер» для раздельного сбора мусора
Текстильная нить: как связаны украинские военные биолаборатории и Вологодская область
Вологжанин сдал в металлолом «Волгу» знакомого
В Вологде начал работу Международный экологический форум
«Финам» установил рекомендацию «слабее рынка» для акций Северстали
 
14.04.2022 [Происшествия]

Жительница Грязовецкого района похитила сама себя

1130
0
19.04.2022 [БлогоVO]

Церковь Святителя Николая Чудотворца на Валухе. Первое знакомство

147
0
18.04.2022 [Обзор Прессы]

Легенды и копари

533
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика