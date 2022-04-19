Жена сенатора от Вологодской области Юрия Воробьева заработала за прошлый год 712 млн рублей

Сенаторы в Совете Федерации от Вологодской области отчитались о своих доходах и доходах своих супругов за 2021 год. Больше всех заработала жена сенатора Юрия Воробьева.

Декларированный годовой доход сенатора РФ Елены Авдеевой составил 6 093 631 рубль. Ее супруг заработал всего 132 892 рубля. Кроме этого в собственности Елены Авдеевой оказались 23 сотки приусадебной земли и 2,2 Га земли для сельскохозяйственного использования. А также скромный дом 89,6 квадратов и две квартиры - по 113,9 и 67,3 квадратов. Не смотря на скромный доход, супруг Елены Авдеевой владеет 200 квадратными метрами недвижимости для размещения административных и офисных зданий, павильоном и нежилым зданием в 67 квадратов. А также двумя тракторами и двумя лодками. Сама Елена Авдеева ездит на TOYOTA RAV4

Сенатор Юрий Воробьев задекларировал в несколько раз больше 10 499 833 рублей 85 копеек. Это на 3 миллиона больше, чем в 2020 году. Супруга сенатора Людмила Воробьева отчиталась 712 148 886 рублях дохода. Ее заработок вырос на почти на 200 миллионов рублей

В распоряжении Юрия Воробьева несколько земельных участков: 17 636 квадратов для размещения домов индивидуальной жилой застройки, 2 365 для размещения объектов рекреационного и лечебно-оздоровительного назначения 10 372 - для размещения СНТ и два жилых дома - по 365,7 и 493 квадрата. Его супруга владеет землей сельхозназначения в 197 квадратов и для размещения домов ИЖС в 10 271 квадратов. В собственности супруги также есть дом - 976,8 квадратов. В автопарке супругов ездят ЛЭНД РОВЕР Range Rover, ТОЙОТА ЛЕКСУС LX 570, ЯГУАР JA GJAR I-PACE, Мотоцикл Харлей Девидсон XL883N и Снегоход Ямаха VK-540E.

Сын Юрия Воробьева является губернатором Московской области. В конце марта 2020 года ряд СМИ опубликовали расследование о том, что его мать, то есть жена Юрия Воробьева 71-летняя Людмила Воробьева, владеет бизнес-центром в 3 км от Красной площади, а также несколькими офисами на той же Николоямской улице. Кадастровая стоимость объектов составляет примерно 1 млрд рублей.