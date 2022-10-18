В Вологодской области планируют отменить ограничение по количеству губернаторских сроков

18 октября председатель ЗСО Андрей Луценко рассказал, как изменятся принципы организации публичной власти в регионе.

Так депутаты предложили сохранить прямые выборы главы региона, но при этом отменить ограничения на количество сроков, во время которых гражданин вправе замещать должность губернатора.

Таким образом, Олег Кувшинников получает возможность баллотироваться на должность губернатора и после 2024 года, когда закончатся его нынешние полномочия.

На сессии ЗСО будут голосовать за расширения перечня полномочий губернатора и его право возглавлять правительство региона. Сообщает АиФ.

Кроме того, в регионе оставят смешанную систему выборов, когда половина депутатов ЗСО Вологодской области избирается по одномандатным округам, и еще 50% проходят по спискам.