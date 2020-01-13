В новый срок с евроремонтом: на благоустройство резиденций губернатора потратили 10 млн бюджетных рублей

Наталья Рюмина

Сразу после переизбрания губернатора Вологодской области в сентябре 2019 года из регионального бюджета вновь стали направлять деньги на благоустройство правительственных баз отдыха в Усть-Кубинском и Вологодском районах. По подсчетам NewsVo, в конце прошлого года на эти цели потратили около 10 млн рублей.

Губернатор старый, дорожки новые

Первые аукционы на ремонты и обустройство губернаторских баз были объявлены сразу после сентябрьских выборов.

Так, 10 сентября 2019 года на сайте госзакупок появился аукцион управления по эксплуатации зданий правительства Вологодской области на «Выполнение работ по благоустройству территории объекта областной собственности хозяйственного назначения (тротуар»). Тротуар чиновники запланировали отремонтировать на земельном участке с кадастровым номером 35:25:0502041:40. Согласно публичной кадастровой карте, там находится база отдыха «Маурино», больше известная в народе как дача губернатора.

Судя по аукционной документации, дорожки на даче будут выложены брусчаткой. Аукцион выиграло ООО «Пожиндустрия», предложив выполнить работы за 409 тысяч рублей.

Также 9 сентября появилась закупка, размещенная комитетом госзаказа Вологодской области, на выполнение работ по капремонту асфальтобетонного покрытия прилегающей территории на земельных участках с кадастровыми номерами 35:11:0403011:26; 35:11:0403011:33; 35:11:0403011:34; 35:11:0403011:35, 35:11:0403011:36. Контракт выиграло ООО «Торгсервис», предложив цену 2 402 251 рублей. Контракт с фирмой был заключен 7 октября, его цена составила немного больше заявленной - 2 620 000,50 рублей. Возможность изменения условий контракта предусмотрена документацией о закупке и контрактом.

На этих участках находится база отдыха в Устье Кубенском. Она финансируется из бюджета Вологодской области и является официальной резиденцией губернатора Вологодской области. На ее содержание из года в год тратятся немалые бюджетные средства. Подробно об этой базе NewsVo писал в июне 2018 года.

«Доступ на объект имеют право сотрудники учреждений и организаций, обслуживающих его, а также участники официальных, деловых и рабочих мероприятий, проводимых губернатором области и органами исполнительной государственной власти области», — ответили в 2018 году в департаменте управления делами вологжанину на вопрос, кто имеет право находиться на указанных базах отдыха..

База отдыха в Устье. База отдыха в Устье. Фото NewsVo.

1,8 млн рублей за ремонт "дачи губернатора"

На тротуарах областные чиновники не остановились. Видимо, за годы руководства Олега Кувшинникова Вологодской областью в этих домах многое износилось.

Так, 12 сентября 2019 года комитет государственного заказа Вологодской области объявил аукцион на «Выполнение работ по капитальному ремонту помещений корпуса № 2». Точного адреса места выполнения работ указано не было, вместо него в документации значился кадастровый номер объекта — 35:25:0705014:121. Объект находится на так называемой "даче губернатора" в поселке Маурино. Его общая площадь — 88 квадратных метров (ред. — на схеме под номером 1). Судя по проектной документации, это двухэтажное жилое здание с двумя комнатами и санузлом на втором этаже, а также с помещением в 27 квадратов на первом этаже.

База отдыха в Маурино. Скриншот с публичной кадастровой карты.

Контракт по этой закупке однако не был заключен, она была перенесена на ноябрь. 22 ноября аукцион выиграла компания «Инвестстрой», предложив выполнить ремонт здания за 1 810 190,92 рублей.

Напомним, в мае 2012 года Олег Кувшинников в интервью газете «Премьер» сообщил, что живет «В Маурино в деревянном доме. На базе УВД. Дом находится на балансе Вологодской области. Это дом губернатора, он был построен давно».

Полиция «съехала» из Маурино в том же 2012 году, после назначения на пост главы региона Олега Кувшинникова. Сразу после этого на сайте государственных закупок стали появляться крупные заказы на ремонт базы. К примеру, в главном доме базы поставили дверь из массива дуба за 81 тысячу рублей, отремонтировали беседку за полтора миллиона рублей, реконструировали бассейн, купили плазму за 300 тысяч и т. д. Напомним, в 2018 году из бюджета области потратили почти 200 тысяч рублей на корректировку проектной документации на благоустройство этой территории. Что именно собирались благоустроить на этой базе, в правительстве области Newsvo не ответили.

Территория бывшего пансионата УВД огорожена сплошным металлическим забором высотой около трех метров, находится под охраной, по периметру стоят видеокамеры.

31 октября комитет разметил еще одну закупку на «Выполнение работ по капитальному ремонту помещений корпуса № 7» (ред. — на схеме под номером 3). Корпус номер 7 опять оказался зданием комплекса «Маурино», площадью более 80 квадратных метров. Аукцион выиграла компания «Жилстрой-12», предложив за контракт 1 803 113 рублей. Начальная цена контракта, к слову, была более 3 миллионов рублей.

Из сводного сметного расчета по ремонту обоих зданий становится ясно, что чиновники собрались ремонтировать в зданиях отопление и вентиляцию, системы водоснабжения и канализации, электроснабжение, а также поменять внутреннюю отделку, в том числе сделать новые потолки и обработать деревянные стены.

Еще один капитальный ремонт (ред. — на схеме под номером 2) в Маурино запланирован в комплексе хозяйственно-бытовых помещений, находящимся на участке с кадастровым номером 35:25:0705014:132. Это нежилое здание площадью 33 квадратных метра. Победителем аукциона стал Цыбанов Илья Васильевич, предложив выполнить работы за 2 989 112 рублей. Предпринимателю предстоит отремонтировать канализацию, сигнализацию, отопление и так далее.