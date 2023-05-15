Торжественное открытие нового общественного пространства «Кокоревский сад» состоится в Тотьме 20 мая

15.05.2023 [Культура]

Торжественное открытие нового общественного пространства «Кокоревский сад» состоится в Тотьме 20 мая. 

Кокоревский сад – это место в Варницах, между рекой Ковдой и ручьем Солонухой. Назван он был так благодаря зажиточной купеческой семье Кокоревых – последних владельцев тотемских соляных промыслов. 

Раньше сад занимал площадь примерно в 2 гектара. Здесь росли хвойные и лиственные деревья, цветы, кустарники, были проложены дорожки и созданы две оранжереи: виноградная и огуречная. В одной из этих оранжерей «среди экзотических растений и находился знаменитый кактус, «ночная красавица». В ночь ее цветения Кокоревы собирали гостей, чтобы полюбоваться цветком.

В последние годы от этого сада остались лишь несколько старых лиственниц.

– Сад купцов Кокоревых возрождается из десятилетий забвения, а само пространство из заросшей свалки превращается в новое место притяжения, – говорят сотрудники Тотемского музейного объединения, которые взялись за восстановление сада, как местной достопримечательности.

Ранее NewsVo рассказывал, что возрождать Кокоревский сад планируют в частности на средства Фонда президентских грантов. Проект «Кокоревский сад: в гости к царице ночи» в этом году выиграл грант на реализацию – 2 999 819 рублей. 

Сообщается, что Кокоревский сад станет благоустроенной территорией для отдыха местных жителей и для проведения экскурсий для гостей. 

– В основе проекта благоустройства лесопарковой территории – приближенная к подлинной реконструкция ранее существовавших исторических и природных объектов парка. Воссозданный сад должен стать центром проведения разнообразных экологических и рекреационных активностей для местного населения и приезжих заинтересованных групп: экологов, дизайнеров, историков, – говорят авторы проекта.

Открытие Сада Кокоревых 20 мая станет завершающим аккордом всех событий «Музейной ночи в деревне Варницы». 

– Совсем скоро робкая весенняя растительность сада превратится в пышную благоухающую зелень, но уже сегодня сад привлекает прекрасными фотозонами, чудесными скамьями и качелями, удобными дорожками, яркой подсветкой... Все это и множество других оригинальных сюрпризов ждет участников нашего мероприятия в Кокоревском саду. В саду гостей будут ожидать супруги Кокоревы и другие исторические персонажи из прошлого. Все вместе они станут свидетелями долгожданного события... В эту майскую ночь мексиканский кактус «Ночная красавица» должен распустить свои цветочные бутоны, – говорится в анонсе мероприятия. – Друзья, супруги Кокоревы будут ждать вас в саду 20 мая в 21.00, 21.30, 22.00. Завершится мероприятие, как написал бы в своих дневниках крестьянин Замараев из деревни Галицкая, «праздничной леминацией». 

О других событиях акции «Ночь музеев» в Вологодской области в этом году вы можете узнать по ссылке.

Тэги: общественное пространство, Тотьма, музей, Ночь музеев, грант, парк, история, культура

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