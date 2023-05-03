Программа акции «Ночь музеев» в Вологодской области 20 мая

03.05.2023 [Культура]

Музеи Вологодской области опубликовали афиши акции «Ночь музеев», которая пройдет в этом году 20 мая.

Напомним, «Ночь музеев» – это международная акция, приуроченная к Международному дню музеев, во время которой можно посетить музейные экспозиции ночью. В эту ночь многие музеи открыты для посетителей после захода солнца и почти до утра. Основная цель акции – показать возможности современных музеев, привлечь в музеи молодежь.

Вологодский государственный музей-заповедник подготовил разноплановую программу «Музей: проверено временем» (6+).

– В фокусе внимания программы – музейные профессии и опыт. На интерактивных площадках гости праздника смогут пообщаться с таксидермистом и экскурсоводом, реставратором и хранителем, узнать секреты музейного мастерства и сделать атмосферные фото в тематических фотозонах, – рассказывают сотрудники музея. – Как всегда, в рамках праздника для посетителей будут открыты самые разные площадки, на которых состоятся концерты и театрализации, экскурсии и мастер-классы, исторические реконструкции и модные показы. В главном дворике музея пройдет зажигательная концертная программа и эффектное завершение праздника - огненное шоу.

Подробную программу мероприятий от Вологодского музея-заповедника вы сможете найти внизу этого текста. 

Фото Вологодского музея-заповедника

От Вологодской картинной галереи к «Ночи музеев» присоединится ее филиал – Шаламовский дом с программой «История истории» (0+).

В 17:00 здесь начнется мастер-класс «Японский язык. Немного теории и практики» от преподавателя японского языка Нины Пашинской в контексте выставки «Современная японская графика».

В 18:00 состоится лекция-экскурсия «Павел Чистяков. Любимый учитель великих художников».

В 19:00 начнется историческая реконструкция поэтического вечера начала 20-го века «У лампы».

Фото Вологодской картинной галереи с выставки современной японской графики

В Кирилло-Белозерском музее-заповеднике «Ночь музеев» пройдет на отреставрированных крепостных стенах (0+).

– В этот день участники акции в Кириллове смогут познакомиться с историей и архитектурой ансамбля Кирилло-Белозерского монастыря не только в обычное рабочее время музея, но и вечером – благодаря установленному освещению по всему периметру отреставрированных крепостных стен 17-го века территория Нового города 20 мая будет светиться огнями! «Ночь музеев-2023» в Кириллове завершится в 22:00. Участников акции ждут экскурсии, концерт барабанщиков, а также – патриотические мероприятия, – сообщил генеральный директор Кирилло-Белозерского музея-заповедника Михаил Шаромазов.

Здесь ночная акция пройдет под звуки барабанов и русских народных инструментов.

В 17:00 на площади перед Московской башней мероприятие откроют барабанщики из Вологды – детский коллектив «Киндер-секрет» и курсанты Института права и экономики ФСИН России. Постановщик программы – Борис Чирьев. 

Продолжится действо на стенах Нового города программой «Музыкальные прогулки по крепостным стенам с оркестром русских народных инструментов «Карусель» под руководством дирижера Ирины Котюжинской.

Фото Кирилло-Белозерского музея-заповедника

Свою программу акции «Ночь музеев» готовит Тотемское музейное объединение.

– В этом году мероприятие пройдет на территории деревни Варницы. Вас ожидает насыщенная программа, множества активностей и сюрпризов! Подробная программа будет выложена чуть позже на странице музейного объединения. Следите за новостями, не забудьте подписаться на уведомления группы, чтобы быть в курсе событий. Запланируйте время в своем календаре - наши мероприятия никогда не повторяются! – говорится в анонсе.

Фото Дениса Гарипова предоставлено Тотемским музейным объединением

Также готовит программу «Ночи музеев» Белозерский краеведческий музей.

Пока известно, что мероприятия акции продлятся здесь с 18:00 до 22:00 (6+).

В 18.00 состоится открытие художественной выставки «Белозерские дворики» в филиале Музей «Белозерск исторический». Выставка продолжит работу до 30 июня (0+).

Подробная программа вскоре должна появиться на странице музея в социальной сети.

Фото Валентины Барабановой предоставлено Белозерским краеведческим музеем

 

Новость дополняется.

Тэги: Ночь музеев, музеи, акция, культура

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