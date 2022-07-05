Под Тотьмой возродят Кокоревский сад

Тотемский проект «Кокоревский сад: в гости к царице ночи» стал победителем в конкурсе Фонда президентских грантов и по лучит из фонда на реализацию почти 3 миллиона рублей.

– Усолье – уникальная территория, имеющая большое значение в истории района, ведь раньше здесь активно велась соледобыча, функционировало до двухсот скважин, самая глубокая солеподъемная скважина на севере России находилась именно здесь, – говорит глава тотемского района Сергей Селянин. — Прилагаем необходимые усилия для благоустройства территорий не только через участие в областных и федеральных программах и грантовых конкурсах по поддержке некоммерческих организаций. Тотемский район — безусловный лидер среди районов области а, возможно, и России. За шесть лет нашими НКО, общественными организациями, активными гражданами, учреждениями защищено 108 проектов на сумму 104 миллиона рублей. Основные операторы, с которыми мы работаем: Фонд Президентских грантов, Правительство Вологодской области, Фонды Потанина и Тимченко.

Ранее NewsVo рассказывал, что в деревне Варницы под Тотьмой ведутся работы по созданию историко-ландшафтной территории «Соль тотемская» – археологические изыскания, строительство солеварни, демонстрирующей рабочий процесс, а также создание инфраструктуры для комфортного пребывания туристов.

– Территория оживает на глазах: обустроена инфраструктура – прогулочные дорожки и мостики, воссоздается комплекс разновременных промышленных построек. Сегодня продолжаются научных (археологических и бальнеологических) исследований местности в целях выявления дальнейших опорных точек развития территории. Она привлекательна как для туристов, так и для коренных тотьмичей — за июнь ее посетило только организованно свыше тысячи человек, – сообщает пресс-служба администрации тотемского района.

Кокоревский сад – это место в Варницах, между рекой Ковдой и ручьем Солонухой. Назван он был так благодаря зажиточной купеческой семье Кокоревых – последних владельцев тотемских соляных промыслов.

Сад занимал площадь примерно в 2 гектара. Здесь росли хвойные и лиственные деревья, цветы, кустарники, были проложены дорожки и созданы две оранжереи: виноградная и огуречная.

В одной из этих оранжерей «среди экзотических растений и находился знаменитый кактус, «ночная красавица». В ночь ее цветения Кокоревы собирали гостей, чтобы полюбоваться цветком.

Сейчас от этого сада остались лишь несколько старых лиственниц.

Возрождать Кокоревский сад планируют в частности на средства Фонда президентских грантов. Проект «Кокоревский сад: в гости к царице ночи» выиграл грант на реализацию – 2 999 819 рублей.

Сообщается, что Кокоревский сад станет благоустроенной территорией для отдыха местных жителей и для проведения экскурсий для гостей.

– В основе проекта благоустройства лесопарковой территории – приближенная к подлинной реконструкция ранее существовавших исторических и природных объектов парка. Воссозданный сад должен стать центром проведения разнообразных экологических и рекреационных активностей для местного населения и приезжих заинтересованных групп: экологов, дизайнеров, историков, – рассказывают авторы проекта.

В связи с этим планируется цикл мероприятий по восстановлению Кокоревского сада:

проработка юридических документов по оформлению земельных отношений; проведение субботников, санитарная рубка и корректировка парковых насаждений, согласно сохранившихся документальных сведений; устройство ограждения сада, входной группы, экодорожек, фигурных информационных табличек (стендов) и паркового освещения; создание рекреационных зон с малыми архитектурными формами (скамьи-качели, арт объект «Царица ночи», навесы и пр.); проведение эколого-просветительских мероприятий (творческие лаборатории и пленэры, тематические праздники, экологические походы, интерактивные экскурсии).