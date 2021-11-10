Находки археологов в Тотьме оказались старше местных церквей

10.11.2021 [Культура]

Находки археологов в деревне Варницы под райцентром Тотьма Вологодской области оказались старше местных церквей. 

Напомним, здесь ведутся работы по созданию историко-ландшафтной территории «Соль тотемская» – археологические изыскания, строительство солеварни, демонстрирующей рабочий процесс, а также создание инфраструктуры для комфортного пребывания туристов. 

Считается, что соль в Тотьме начали добывать с 13-го века, а последние найденные соледобывающие сооружения относятся к 19-му веку.

Остатки нескольких рассолоподъёмных труб заросли бурьяном и находились в заброшенном состоянии до тех пор, пока сотрудники Тотемского музейного объединения не задумались об их восстановлении.

В прошлом году, сотрудникам музея и общественникам удалось благоустроить пешеходный участок рядом с остатками шести рассолоподъёмных труб. Для проведения экскурсий здесь установили два моста, деревянные мостки и освещение территории. 

Участок с рассолоподъёмными трубами благоустроили для туристов: проложили деревянные мостки, построили два моста, установили информационные стенды и освещение. Фото: NewsVo

В этом году на месте, где веками велась соледобыча, археологи заложили на раскоп 100 квадратных метров.

– Археологам удалось найти ранние постройки, потом, очевидно был период запустения, когда на месте, где когда-то были строения, появляется слой земли с корнями сосен, то есть был период, когда всё заросло лесом, а потом снова следы хозяйственной деятельности, – говорит директор Тотемского музейного объединения Алексей Новосёлов. – Мы предполагаем, что запустение связано с набегами казанских татар или с нападениями польско-литовских интервентов. Это нам ещё предстоит выяснить.

Большая труба – рассолопровод. А вокруг следы запустения – корни деревьев. Фото: http://totmamuz.ru

Самой удивительной находкой этого сезона раскопок сотрудники музея считают большой соляной колодец. Такая конструкция создавалась для добычи рассола из-под земли. Считается, что такие колодцы появились значительно раньше рассолоподъёмных труб.

Фото: NewsVo

– Конструкция подобного типа исследована впервые! – говорит Алексей Новосёлов. – Ценность находки также заключается в том, что она, в отличие от раскопа, не требует обратной рекультивации и будет доступна всем желающим посетителям «Соляного маршрута» в деревне Варницы.

Также в ходе археологических исследований удалось выявить интересные конструкции и сооружения, относящиеся к промысловому использованию территории участка раскопок. 

– В верхних слоях раскопа, на уровне от 30 до 50 сантиметров от современной поверхности, была выявлена деревянная горизонтальная труба, проходящая через весь раскоп. Это, вероятнее всего, – участок трассы промыслового рассолопровода, связывавшего одну из рассолоподъемных труб у реки Солонухи с варницей, расположенной выше по берегу. Вероятная предварительная датировка – первая половина 19 века, – рассказывает Алексей Новосёлов. – Не менее интересной оказалась и конструкция аналогичного деревянного рассолопровода № 2, выявленная ниже. Деревянная цельносверлёная труба внешним диаметром около 32-35 см была уложена в небольшое углубление-канавку и тщательно закреплена и выровнена. Вероятно, этот рассолопровод ведёт к сохранившейся рассолоподъёмной трубе, находящейся под автодорожным мостом через реку Ковду.

Археолог Мария Ворожейкина у найденной в раскопе двухколонной трубы. Фото: http://totmamuz.ru

Ещё одна интересная находка – двухколонная рассолоподъемная труба, рядом с которой обнаружен целый завал деревянных конструкций. Всё это – остатки промыслового комплекса бурения и эксплуатации скважины. Такая конструкция добычи соли выявлена при раскопках впервые и не имеет аналогов. 

Примечательно, что рассолоподъёмный колодец и трубы доступны для туристов уже сейчас. Несмотря на то, что работы на историко-ландшафтной территории «Соль тотемская» ещё не завершены, они продолжаются, туристам уже есть, где пройти, что посмотреть и что сфотографировать.

– На те деньги, которые у нас были, не очень большие, построены соляной амбар, солеварня, колодец-журавль и беседка для приёма туристских групп, также – колодец-журавль, – рассказал Алексей Новосёлов. – Наша глобальная задача – показать разные этапы истории сользавода. Мы хотим, чтобы с помощью дальнейших грантов мы ещё построили рассолоподъёмную башню 19-го века, построили примитивную солеварню 12-13 веков, но это всё ещё впереди, надеемся.

В солеварне, которая воссоздаётся в деревне Варницы, туристы смогут увидеть весь процесс выпаривания соли. 

– Есть у нас воссозданные солеварни в Некрасовском и в Старой Руссе, но нигде в стране сейчас нет того, что сейчас пытаемся делать мы, – поясняет директор Тотемского музейного объединения. – Это конструкция печи, которая существовала раньше, это земляная печь, ниже уровня земли, с поддувальным коридором. Этот коридор нужен для того, чтобы воздух поступал в печь, а жидкие отходы солеварения уходили вниз дальше к реке Ковде. Остатки таких коридоров во множестве находятся у нас в долине Ковды. И наши археологи на них нам постоянно показывают. Но раскопать их невозможно – над ними бани построены, частные территории. Здесь у нас столбы деревянные, на них будет подвешена железная сковорода, тот самый црен, на котором происходил процесс выпарки соли. Здесь будут деревянные желоба, которые идут к варнице. То есть мы воссоздадим процесс так, как на рисунке «Соляные варницы на реке Мшаге». Это самый древний известный рисунок о соляном производстве на Руси. Рисунок из альбома шведского путешественника Эрика Пальмквиста, 1673 год. 

В построенном рядом бревенчатом амбаре будет оборудовано пространство для мастер-классов и выставки, а также санузел. 

Строящиеся солеварня, амбар и беседка для туристов. Фото: NewsVo

Все работы на «Соляном маршруте» в Тотьме проводятся без использования бюджетных средств. Основные источники финансирования – Фонд Президентских грантов, средства от проведения экскурсий Тотемским музейным объединением, а также спонсорский вклад.

Раскопки планируется продолжить в следующем году. 

Записаться на экскурсию по «Соляному маршруту» можно на сайте Тотемского музейного объединения, по телефону 8-921-141-58-23 (Светлана Васильевна Кузнецова) или отправить заявку на электронную почту totmamuz@mail.ru (с пометкой «Заявка на экскурсионное обслуживание»).

Тэги: соль, Тотьма, археологические раскопки, находки, туристы, Туризм, Соляной маршрут

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