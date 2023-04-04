Принято решение заказать проект восстановления сообщения между СНТ «Осаново» и деревней Емельяново под Вологдой

04.04.2023 [Общество]

Принято решение заказать в специализированной организации проект восстановления сообщения между СНТ «Осаново» и деревней Емельяново. Об этом сообщил глава Вологодского округа Сергей Жестянников.

– Берега во время половодья и ледохода представляют максимально опасную зону. Особенно для детей. Инцидент, случившийся в минувшее воскресенье на реке Шограш в Емельяново, мог привести к беде. Дети забрались за запрещающие ограждения и играли у воды, один из мальчиков упал в воду. Трагедии удалось избежать, своевременно была оказана помощь, жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает. Держим связь с семьей, в случае необходимости готовы оказать помощь, – говорит Сергей Жестянников.

Ранее NewsVo рассказывал, что в начале апреля в Вологодском районе на реке Шограш чуть не погибли дети. Двое детей упали в воду, один смог выбраться сам, а второго бурным потоком реки затащило в трубу. Прибежавшие на крики местные жители смоли вытащить мальчика и откачать его.

Напомним, в конце марта талые воды разлившегося Шограша размыли здесь трубопровод.

Причем это происходит уже не первую весну подряд. Так, например, в прошлом году Шограш также разрушил этот трубопровод и дорогу приходилось перекрывать. Но шире трубопровод в этом месте так и не сделали.

Сейчас, по словам главы округа, на подходе к реке выставлены предупреждающие знаки, сигнальная лента и дорожные барьеры. В настоящее время завершается ремонт участка дороги в СНТ «Осаново» для обеспечения проезда через деревню Бурцево.

– Для того, чтобы исключить в будущем размыв трубопереезда через реку Шограш, принято решение обратиться в специализированную организацию для подготовки проектного решения. После разработки проектной документации примем решение о выполнении работ по восстановлению сообщения между СНТ «Осаново» и деревней Емельяново, – говорит Сергей Жестянников.

Глава округа также обращается к родителям и педагогам с просьбой в очередной раз напомнить детям о правилах поведения у водоемов, рисках и последствиях нарушений правил безопасности. 

Тэги: мосты, дороги, паводок, река Шограш, Шограш

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