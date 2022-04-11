В Вологодском районе размыло мост через реку Шограш

11.04.2022 [Общество]

Проезд через реку Шограш в деревне Емельяново размыло, дорога закрыта. Сообщил глава Вологодского района Сергей Жестянников.

На территории рядом находиться небезопасно, поэтому там поставлены ограждения, дорогу перекрыли.

«Прорабатываем вопрос организации альтернативного пути для жителей СНТ Осаново, чьи дома находятся вблизи размыва с другой стороны дороги. Порядка 15 человек, в том числе, дети, временно будут вынуждены использовать объездной путь. Организуем подсыпку. Эти проезды узкие. Решаем, какой вариант безопаснее», — говорит глава.

По всем срочным и экстренным вопросам можно обращаться в районную ЕДДС 23-12-40, 89218312231, а также к главе поселения Наталье Кудринской 89517423043.

 

Тэги: мосты, дороги

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