В Вологодском районе ребенка потоком унесло в трубу на реке, где ранее размыло мост

03.04.2023 [Происшествия]

В Вологодском районе на реке Шограш чуть не погибли дети. Об этом сообщила местная жительница Ольга Лапина. 

«Сегодня на мосту, ранее размытом, трое мальчишек, предположительно с бурцева, перебирались через реку и двое упали. Мои ребята в окно видели, что они спускались к реке, подумали зеваки, но услышав крики побежали. Один выбрался сам, а второго затащило в трубу нашли его и вытащили, откачали, раздели, завернули в свои куртки и отнесли соседу ближайшему, вызывая скорую. Так вот! Очень волнует состояние мальчика, все ли у него хорошо?» — написала женщина. 

Другие очевидцы происшествия сообщили, что с мальчиком всё в порядке. Его привели к соседям:

«Мы отогрели, дали горячего чаю, сухую одежду. Потом приехала „Скорая“, а чуть позже, папа мальчика. Обошлось, и, надеюсь, научило его на всю жизнь».

Ранее NewsVo сообщал, что в конце марта разлившаяся от талых вод река Шограш размыла дорогу в СНТ «Осаново» под Вологдой. 

Дорога в СНТ перекрыта. Глава Вологодского округа Сергей Жестянников обещал организовать объездную дорогу через Бурцево.

Этот трубопровод размывает уже не первый раз, но его так и не сделали шире. Так, например, в прошлом году Шограш также разрушил этот трубопровод и дорогу приходилось перекрывать.

 

Тэги: дети, паводок, мосты

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