Разлившийся Шограш вторую весну подряд размывает дорогу под Вологдой

В минувшие выходные разлившаяся от талых вод река Шограш размыла дорогу в СНТ «Осаново» под Вологдой.

– Дорога в город из СНТ «Осаново» перекрыта. По сообщению муниципальных властей, в ближайшее время будет организован альтернативный выезд через деревню Бурцево, – сообщает телеканал «Русский север».

По словам местных жителей, эта история повторяется уже не первый раз:

– В том году его также размывало. И опять, хоть и две трубы добавили для большего прохождения воды. Дорога в объезд этого «моста» – по дороге у поля, которую всю развезло, – говорят в комментариях горожане.

Тем временем глава Вологодского округа Сергей Жестянников сообщает, что в районе круглосуточно ведется наблюдение за прохождением весеннего паводка.

Особое внимание власти округа сейчас уделяют трем территориям: