Разлившийся Шограш вторую весну подряд размывает дорогу под Вологдой

27.03.2023 [Происшествия]

В минувшие выходные разлившаяся от талых вод река Шограш размыла дорогу в СНТ «Осаново» под Вологдой. 

– Дорога в город из СНТ «Осаново» перекрыта. По сообщению муниципальных властей, в ближайшее время будет организован альтернативный выезд через деревню Бурцево, – сообщает телеканал «Русский север».

По словам местных жителей, эта история повторяется уже не первый раз:

– В том году его также размывало. И опять, хоть и две трубы добавили для большего прохождения воды. Дорога в объезд этого «моста» – по дороге у поля, которую всю развезло, – говорят в комментариях горожане.

Тем временем глава Вологодского округа Сергей Жестянников сообщает, что в районе круглосуточно ведется наблюдение за прохождением весеннего паводка. 

Особое внимание власти округа сейчас уделяют трем территориям:

  1. прибрежной территории р. Тошня в п. Сосновый берег. Пока уровень воды здесьиже критической отметки;
  2. трубопереезду из СНТ Осаново через р. Шограш;
  3. прибрежным территориям р. Комела в районе д. Захарово.
  4.  
Тэги: паводок, Шограш, река Шограш

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