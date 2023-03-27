Разлившийся Шограш вторую весну подряд размывает дорогу под Вологдой

В минувшие выходные разлившаяся от талых вод река Шограш размыла дорогу в СНТ «Осаново» под Вологдой.
– Дорога в город из СНТ «Осаново» перекрыта. По сообщению муниципальных властей, в ближайшее время будет организован альтернативный выезд через деревню Бурцево, – сообщает телеканал «Русский север».
По словам местных жителей, эта история повторяется уже не первый раз:
– В том году его также размывало. И опять, хоть и две трубы добавили для большего прохождения воды. Дорога в объезд этого «моста» – по дороге у поля, которую всю развезло, – говорят в комментариях горожане.
Тем временем глава Вологодского округа Сергей Жестянников сообщает, что в районе круглосуточно ведется наблюдение за прохождением весеннего паводка.
Особое внимание власти округа сейчас уделяют трем территориям:
- прибрежной территории р. Тошня в п. Сосновый берег. Пока уровень воды здесьиже критической отметки;
- трубопереезду из СНТ Осаново через р. Шограш;
- прибрежным территориям р. Комела в районе д. Захарово.
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