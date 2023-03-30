Предпроектные работы по строительству «Флотского переулка и мостового перехода в створе Флотского переулка» приняты заказчиком

30.03.2023 [Общество]

Предпроектные работы по строительству «Флотского переулка и мостового перехода в створе Флотского переулка» полностью приняты заказчиком. Такая информация размещена на сайте госзакупок.

В частности, в карточке контракта появился акт сдачи-приемки выполненных работ от 28 марта этого года. В акте говорится, что все заказанные работы выполнены качественно и в срок, а заказчик претензий не имеет. Всего служба городского хозяйства заплатила за предпроектные работы 14 801 406 рублей 02 копейки. 

Контракт на предпроектные работы был подписан 29 июля прошлого года. В начале июня из бюджета города Вологды было выделено 18,2 миллиона рублей на предпроектные работы по строительству Флотского переулка и мостового перехода через реку Вологда в створе Флотского переулка. Победителем было признано ООО «ДорМостПроект» из Воронежа, предложившее выполнить работы за 14,8 миллиона рублей. 

Ранее NewsVo рассказывал, что Флотский мост должен стать частью Малого транспортного кольца, которое уменьшит поток транспорта, идущего через центр города.

Ранее предлагались три варианта размещения Флотского моста: 

  1. с Флотского переулка на территорию ДК «Речник»,
  2. в районе ЖК «Флагман»,
  3. в створе улицы Левичева.

По мнению городских властей, второй вариант был оптимальным.

Но тогда жители ЖК «Флагман» возмутились такой перспективе. Помимо этого, в случае со вторым вариантом возникали проблемы с распределением транспортных потоков.

Завершив исследование транспортных потоков и данных по перспективной застройке города, приняв во внимание просьбы вологжан, проектировщики предложили более перспективное положение трассы. 

Устроит ли жителей результат работ ООО «ДорМостПроект» остается под вопросом. Жители домов, которых затрагивает строительство будущего моста, планируют задать вопросы власти 5 апреля на встрече с мэром города Вологды Сергеем Воропановым. Встреча состоится в 18:30 на улице Северной 6а в школе № 12.

Тэги: Флотский мост, мосты, проекты

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